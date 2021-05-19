Социолог Денис Волков о памяти и политике

В апреле половина москвичей поддержали бы такое решение. Четверть выступают против и еще четверть затрудняются определить свое мнение по этому вопросу. В дополнительных открытых вопросах (когда ответы не предлагаются и записываются со слов респондента) москвичи объяснили свое отношение к этой проблеме.

Мнение сторонников. Среди сторонников возвращения памятника только четверть (около 23%) объясняют свое мнение по этому вопросу симпатиями к личности самого Дзержинского: “заслужил”, “боролся с воровством / коррупцией / казнокрадством / беспризорностью”, “много сделал для страны / людей”. Гораздо чаще — около половины полученных ответов — сторонники памятника говорили о том, что нужно “сохранять память о прошлом”, “помнить свою историю”, “это часть истории, этого не надо стесняться”, “нельзя резко критиковать прошлое”, “нельзя переписывать историю”. Для них возвращение памятника — акт восстановления исторической справедливости. Похожим образом отвечали еще порядка 18% – объясняли свое мнение тем, что памятник Дзержинского уже стоял на Лубянской площади и “это его место”.

Мнение противников. Для тех, кто выступает против памятника, основным аргументом является участие Дзержинского и основанного им ВЧК/ГПУ/КГБ в репрессиях (44% полученных ответов). В ответах на открытый вопрос они называли Дзержинского кровавым палачом, убийцей, преступником; говорили, что он «много людей уничтожил», “сделал много плохого”, является “темной стороной нашей истории”.

Демографические различия. За возвращение памятника выступают прежде всего представители старшего поколения, сторонники власти, т.е., поддерживающие президента, премьера, мэра Москвы. А также те, кто не пользуется интернетом. Против — прежде всего противники власти, а также (но в меньшей степени) более молодые, образованные и материально обеспеченные респонденты.

Политизация темы. Раскол по линии отношения к власти показывает, что вопрос о возвращении памятника Дзержинскому сильно политизирован. Это особенно остро ощущают противники монумента, что нашло отражение в ответах некоторых респондентов на открытый вопрос: «хочу неполитизированный памятник», «не надо раскалывать общество!». Обнаруженная политизация этой темы позволяет предположить, что давление официальной точки зрения, пропагандируемой СМИ заставляет часть респондентов, которые раньше были против восстановления памятника, уходить от ответа и пополнять ряды затруднившихся определить свое мнение. С другой стороны, высокая доля затруднившихся среди молодежи может означать, что эта часть аудитории теряет интерес к этим спорам.

Изменения во времени. Отношение москвичей к памятнику практически не изменились за последние 5 лет, прошедшие с момента предыдущего опроса по этой теме. Однако на длительном горизонте в 15-20 лет видно, как общественное мнение в столице и по стране в целом все больше склонялось в пользу возвращения памятника. Это происходило за счет роста сторонников возвращения монумента, но в еще большей степени в результате сокращения числа противников памятника и нарастания доли затруднившихся с ответом. Такая переоценка позиций относительно памятника Дзержинскому напоминает происходящее изменение общественного мнения к фигуре Сталина. Так, за последнее десятилетие выросло число тех, кто поддерживает установку памятника Сталину и снизилось количество россиян, готовых признать его преступником. Как уже отмечалось ранее, такие настроения формируются на фоне мифологизации массовых представлений о сталинизме, нарастания числа тех, кто готов оправдать репрессии советского времени, все меньше людей считают, что они были массовыми. По своему характеру происходящее напоминает обстоятельства непреодолимой силы, противостоять которым не получается у тех общественных активистов и организаций, которые хранят память о преступлениях сталинского режима и по мере сил пытаются доносить это знание до сограждан.

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