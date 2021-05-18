Илья Яшин о «конфликте интересов» с Рыжковым

Своё выдвижение в Мосгордуму я планировал с осени прошлого года. Моя коллега, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова не даст соврать: мы с ней эту тему обсуждали еще в октябре.

Зимой я был на «Эхе Москвы», где Алексей Венедиктов поинтересовался моими предвыборными планами. Я рассказал ему, что собираюсь идти именно в Мосгордуму на довыборы по 37-му округу.

Зачем я это сделал? Очень просто.

Я прекрасно понимал, что Венедиктов поделится этой информацией со своими собеседниками в мэрии, тем более что обещания молчать я у него не просил. Напротив, я решил, что чем раньше мэрия узнает, тем больше у неё будет времени придумать, как со мной бороться. А значит и мои шансы на регистрацию вырастают.

Венедиктов принял информацию к сведению. Мы вежливо попрощались. А через некоторое время Владимир Рыжков объявил в эфире «Эха Москвы» о своем намерении идти на выборы в Мосгордуму по 37-му округу.

Вот и вся история.

Считаю, что мы оба должны быть зарегистрированы по подписям, а у избирателей должен быть выбор.

Ну и, пожалуй, уместно напомнить, что в октябре 2019 года Рыжков был назначен в Общественную палату Москвы официальным распоряжением Собянина.

Источник