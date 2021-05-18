Аббас Галлямов о выдвижении Яшина и Рыжкова в Мосгордуму

Лучшее, что в нынешней ситуации могут сделать противники режима, - это переругаться между собой. Рыжков с Яшиным объявили, что идут на довыборы в Мосгордуму по одному и тому же округу, дав тем самым повод оппозиционным политикам для выяснения отношений, кто из них настоящая оппозиция, а кто - фейковая.

С такими конкурентами Кремль может не беспокоиться, даже если его рейтинги хоть до нуля упадут. Все равно ничего плохого с ним не случится.

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Если бы меня попросили прокомментировать решение оппозиционного политика баллотироваться в региональный парламент в год, когда избирается парламент ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, то я бы употребил расхожее выражение «слив протеста». Данное решение я бы предложил читать следующим образом: «Уважаемые избиратели, критиковать Путина я боюсь, я лучше буду критиковать Собянина».

Поведение Рыжкова и Яшина ещё раз доказывает, что кроме Навального лидеров у российской оппозиции нет.

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