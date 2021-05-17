«Ъ»: встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии

Переговоры президентов России и США могут пройти в Швейцарии, говорят источники «Коммерсанта», отмечая, что решение во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров министров иностранных дел. Собеседники издания подчеркивают, что конкретных решений еще не принято, называют именно Швейцарию «наиболее вероятной» площадкой саммита.

Ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня. Кремль пока не дал однозначного согласия на проведение саммита. Главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен должны впервые встретиться «на полях» заседания Арктического совета в Рейкьявике.