Андрей Мальгин: Они говорили то, что думали

Сегодня дни рождения у двух замечательных женщин-политиков, и я благодарен судьбе, что был знаком и с той, и с другой (обе были членами редколлегии журнала "Столица"): 71 год Валерии Новодворской и 75 лет Галине Старовойтовой. Немного в общем-то. Могли бы еще жить и жить.

Меня всегда смущало слово "мужественная" в определении женщин, но тут как раз те редкие случаи, когда другого слова не подберешь. Мужественные, умные, и не просто умные - а умеющие облечь свою мысль в точные слова. Поэтому одну из них я уговорил вести у нас в журнале "Столица" регулярную колонку, и она годами это делала легко и пунктуально, а другая стала членом редколлегии нашего журнала с первых дней его существования и оказывала нам неоценимую помощь каждый раз, когда ее об этом просили. В начале 1991 года я выступал с Галиной Васильевной с одного грузовика на запруженной людьми Манежной площади.

Их позиции не всегда сходились, и я даже не уверен, что они были лично знакомы, круг общения у них был разный. Но они обе активно выступали за закон о люстрации, обе поддержали Армению по вопросу Нагорного Карабаха, обе приветствовали действия Ельцина в 1991 и в 1993 году, но были против ввода войск в Чечню (даже если в итоге Чечня отделится от России) и т.д. Но главное: они говорили то, что думали. А это большая редкость для политиков.

Сейчас, когда Россия преобразилась в тоталитарное и злобное государство, а гражданское общество раздавлено, их голосов очень не хватает.

Галина Старовойтова похоронена на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Прах Валерии Новодворской - в колумбарии Донского кладбища в Москве. Сходите кто-нибудь сегодня на их могилы.

Источник