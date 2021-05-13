Аббас Галлямов: Каждый погибший палестинец отвечает интересам ХАМАС

Я уже начал писать, что дипломатические успехи Израиля способствуют радикализации Хамас. В ситуации, когда исламисты видят, что теряют союзников, им становится ясно, что надо срочно куда-то бежать и что-то делать. Нельзя просто так стоять на месте в момент, когда почва начинает уходить у тебя из-под ног. Ну а поскольку ничего другого, кроме как взвинчивать градус противостояния, эти люди не умеют, то и действуют они соответственно.

Помимо дипломатической составляющей, есть здесь и важный внутриполитический аспект. Обнаружил я его для себя вчера ночью, в разгар обстрелов. Согласно данным недавнего соцопроса, проведённого Палестинским центром изучения политики и общественного мнения совместно с Фондом Конрада Аденауэра, позиции Хамас в среде местных избирателей выглядят сейчас далеко не столь убедительно как раньше. В Палестине скоро выборы, а рейтинг Хамас составляет лишь 30 процентов. У ФАТХ - заклятого союзника Хамас - с симпатиями населения дела обстоят гораздо лучше; у него этих процентов аж 43.

Главными проблемами, которые тревожат палестинский электорат, являются нарушенное единство Газы и Западного берега; экономика; коррупция, а также блокада сектора Газа. При этом участники опроса заявили, что по трём вопросам из четырёх - исключая коррупцию - ситуация в случае победы Хамас ухудшится.

С точки зрения логики голосование за исламистов в этой ситуации представляется малореальным. Зачем избирателю сознательно ухудшать ситуацию по тревожащим его вопросам? Единственным источником голосов в этих условиях могут стать эмоции. Это если ненависть к сионистским убийцам заглушит голос разума и заставит голосовать не умом, а сердцем - просто назло Израилю.

Каждый погибший палестинец в этой ситуации отвечает интересам Хамас. Стоит ли удивляться, что убитых этих становится все больше?

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