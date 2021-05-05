Александр Пожалов о новой категории лишенцев

Попросили тут оценить сегодняшний "праздничный" законопроект о новой категории лишенцев избирательных прав на выборах в Госдуму - за связь с современным политическим экстремизмом.

Если резюмировать, то можно сделать вывод, что на российских выборах наступает эра "коллективной ответственности" - временный недопуск на выборы просто по факту участия в деятельности ФБК* или даже всего лишь разового "доната" от сторонника на его деятельность за последний год (там традиционно резиновая формулировка про "иных причастных лиц").

Так как в случае, если бы сохранялась эпоха "персональной ответственности" за производство экстремистских материалов и распространение такой символики, то ничего экстренно принимать было бы не нужно. Ведь такой "экстремистский фильтр" для признанных экстремистами уже давным-давно есть (1 год запрета баллотироваться на любых выборах с момента вступления в силу административного постановления).

Видимо, путь с составлением списка экстремистских материалов и доказыванием вины в их изготовлении и распространении признан слишком долгим - а выборы уже на носу, старина Байден и новая лидер немецких "Зелёных" нас окружают.

И удивлюсь, если затем новый коллективный запрет не распространится на выборы Заксобраний и муниципальных депутатов. Где до сих пор и были единичные успехи у навальнистов. Тем более в сентябре же ещё выборы в 39 Заксобраний плюс целый ряд городских, а через год и в Москве масштабная локальная кампания. Наверное, просто очень спешили и не успели написать ещё один законопроект.

PS в целом для административной системы логично, что KPI по явке всего 45% (даже ниже, чем была явка в прошлый раз) пытаются выполнить, максимально исключая участие в выборах и призывы идти на выборы от разных "буйных" и просто "несогласных", а других "буйных" запускают обсуждать Сталина и Дзержинского.

А была ли это подготовка к прошедшей войне или и правда сбудется идея, чтобы выборы не были интересны и даже противны, - покажет сентябрь

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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