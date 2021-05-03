Григорий Юдин: Небольшой сеанс медиааналитики с разоблачением

Russia Today продвигает в русскоязычном Интернете тезис «National Interest предрёк союз России и Китая из-за действий Байдена». Звучит впечатляюще, верно? В серьёзных американских журналах уже пишут о том, что Путина лучше не злить, а то ведь хуже будет.

Однако эту схему надо читать правильно: 1) журнал National Interest находится под сильным влиянием Кремля через Дмитрия Саймса; 2) любой думающий человек понимает, что американский журнал ничего не может «предрекать» (даже если это журнал Кремля) – у него есть авторы, которые озвучивают разные позиции. RT скромно умалчивает имя автора этого «пророчества», а между тем это, на минуточку, сам Марк Епископос.

Что, вы не знаете, кто это такой? А это, между прочим, целый PhD студент Американского Университета! Вы правда не знаете студентов этого университета? И я не знаю. И никто не знает. Единственный шанс докторанта заурядного американского универа попасть на страницы National Interest – это быть на побегушках у издателя журнала. И так оно и есть – этот самый Марк работает прямо помощником Саймса в его Center for the National Interest.

Теперь переведём это на русский язык: Кремль на страницах своего журнала говорит через своего райтера, что если Байден не сдаст назад, то он, Кремль, договорится с Китаем. А потом RT перегоняет эту ерунду обратно на русский, и это работает по закону сообщающихся унитазов: сначала Кремль сливает воду в своём американском журнале, и она тут же всплывает в российском новостном агентстве Кремля. Потом всплывшее в России сливается снова, и очередной епископос пишет в американском журнале, что «в России, оказывается…» Так и работает система кремлёвских медиа, вери гуд бизнес.

Но это вы и без меня знали, тут ничего нового. Зато если посмотреть, что ещё нам сообщает National Interest, то можно найти кое-что интересное. Например, Бонни Кристиан, теологический журналист и автор книги «Что значит следовать за Иисусом сегодня», внезапно решает высказаться по поводу приоритетов Байдена в отношениях с Россией. Ну бывает – сегодня вы пишете про Иисуса, а завтра вас зовут дать совет Байдену в журнале по международной политике.

И высказывается она, надо сказать, предельно определённо: «если Украина «капитулирует» перед Россией, это не окажет заметного влияния на безопасность США», а потому, что бы ни произошло в Украине, США следует избегать конфронтации с Россией. Ну и если вдруг кто-то не понял, то «первейшей целью стратегии Вашингтона в отношении Москвы всегда должен быть мир», потому что у двух стран самые большие ядерные арсеналы.

Итак, Кремль через свои медиа прямо сообщает, что собирается захватить Украину, и шантажирует США ядерным ударом, если те Украину не сдадут.

На сегодня наш маленький сеанс завершён, и мы можем вернуться из мира, выдуманного пропагандистами RT, в более общепринятую реальность. Но лучше иметь в виду, что в каком из этих миров живёт российское военное командование, мы не знаем.

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