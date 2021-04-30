Павел Чиков: Решили пойти путем уголовного преследования

Было известное дело адвоката Владимира Дворяка из Абакана. Он защищал одного из группы обвиняемых чиновников по делу о коррупции. Отобранная следователем подписка о неразглашении фактически лишала возможности адвокатов обвиняемых выстраивать единую защиту по делу. За обсуждение деталей дела с коллегами адвокатами Дворяка и обвинили. Позже его оправдал Верховный суд России.
Ещё одно известное дело — адвоката Георгия Антонова. Он защищал бывшего начальника ГУБЭПиК МВД России Сугробова. Уголовное дело о разглашении данных следствия в отношении Антонова было прекращено по амнистии. Статуса адвоката он лишён не был.
Конституционный суд РФ по жалобе адвоката Дмитрия Динзе, защищавшего кинорежиссёра Олега Сенцова, принял решение, что подписка о неразглашении с адвоката отбираться может. Однако он же обязал внести изменения в УПК, запрещающие следователям ограничивать их в распространении определенной информации по делу — в том числе в связи с обращением в ЕСПЧ. Долгое время новых уголовных дел в отношении адвокатов по этой статье не появлялось.
Ситуация начала меняться в 2021. В январе уголовное дело по статье 310 УК было возбуждено в отношении известного адвоката в Ульяновске Ирины Савельевой. В ее жилье прошёл обыск.
В отношении Ивана Павлова Минюст дважды вносил представления о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова в адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности. Палата Петербурга оба раза в возбуждении дисциплинарки отказывала.
Видимо, инициаторы решили пойти путём уголовного преследования.
Всяческая поддержка и солидарность с Иваном Павловым и Командой 29!
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