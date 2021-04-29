Объявленная иноагентом «Медуза»* объявила о сборе средств

В сообщении говорится, что из-за внесения в список Минюста издание лишилось рекламодателей, и сейчас у него заканчиваются средства. Для снижения расходов редакция отказалась от офисов в Риге и Москве, прекратила сотрудничество с большинством внештатников и снизила зарплаты сотрудникам на 30-50%.
«Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день», — говорится в сообщении редакции.
Издание предложило читателям оформить разовый или регулярный платеж. Также оно просит рассказать о проблемах независимого СМИ.
*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.