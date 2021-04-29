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Объявленная иноагентом «Медуза»* объявила о сборе средств

29.04.2021

Интернет-издание «Медуза»* после признания его СМИ-иноагентом объявило сбор денег для продолжения работы. 

В сообщении говорится, что из-за внесения в список Минюста издание лишилось рекламодателей, и сейчас у него заканчиваются средства. Для снижения расходов редакция отказалась от офисов в Риге и Москве, прекратила сотрудничество с большинством внештатников и снизила зарплаты сотрудникам на 30-50%. 

«Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день», — говорится в сообщении редакции.

Издание предложило читателям оформить разовый или регулярный платеж. Также оно просит рассказать о проблемах независимого СМИ. 

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

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