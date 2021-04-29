Литературовед Сергей Зенкин: Мой дизлайк закону о просветительской деятельности

Оставил свой отзыв на правительственный проект о просветительской деятельности на regulation.gov.ru и свой дизлайк (13509-й по счету, против 43 лайков). Вот текст отзыва:

"Проект положения способствует не развитию, а затруднению просветительской деятельности, так как он:

1) обусловливает ее рядом формальных ограничений и предварительных проверок, излишних для реального контроля над ее содержанием, но мешающих осуществлению добросовестных просветительских проектов;

2) ограничивает конституционное право граждан на сбор и распространение информации;

3) по своей идеологии направлен на изоляцию России от окружающего мира (ограничивает перечень распространяемых знаний "духовно-нравственными ценностями народов Российской Федерации", не допускает к просветительской деятельности организации - "иностранных агентов"), вопреки изначальной сути просвещения, которое еще со времен Кирилла и Мефодия включало в себя распространение чужих, иностранных "духовно-нравственных ценностей";

4) как и любые неоправданные запреты и ограничения, обладает коррупционным потенциалом".

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