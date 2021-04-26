Александр Кынев о появления Сарданы Авксентьевой в списке партии «Новые люди»

Добрался до отеля и попробую уже не в режиме блиц, а несколько более широко сформулировать свое мнение по поводу появления Сарданы Авксентьевой в списке партии "Новые люди".

Первое. Для партии это несомненная удача. В России сегодня существует очевидный дефицит новых ярких политиков и общественных деятелей, имеющих федеральную известность и потенциал ее наращивания, уже не говоря о таком сверхдефицитном товаре, как «история успеха». Сам концептуальный замысел проекта «Новые люди» предполагал его некоторую бессознательную, скрытую антисистемность через противопоставление «новое»-«старое». Попытка претендовать на голоса тех, кто устал от старых партий и старых политиков автоматически делала крайне нежелательным и даже разрушительным для имиджа проекта появление в нем политиков «со стажем», сменивших множество партий. Часто это харизматики с хорошей базой поддержки в конкретных регионах, но они не подходят для партии с точки зрения ее общего, фундаментального образа. В тоже время ей, особенно перед федеральными выборами, нужны яркие и узнаваемые кандидаты. Но при этом не избитые, не заезженные. Сколько их таких – и новых и ярких и известных одновременно? Днем с огнем. С этой точки зрения Сардана Авксентьева в этот образ нового политика вписывается идеально. За кадровую политику в данном случае команду Алексея Нечаева, несомненно, можно похвалить. Ищут они и выбирают долго, явно колеблются и понимают различные риски, но на финише -удачное решение. «Семь раз отмерь – один отрежь», это тот самый случай. Намного более удачный, чем появление в «Справедливой России» токсичных Прилепина и К.

Второе. Что касается ситуации в самой Якутии. Это сложный регион с крайне непростой элитой, разбитой на множество групп и подгрупп со своими личными, корпоративными, местечковыми и иными интересами. Личные элитные конфигурации здесь не всегда (точнее почти никогда) тождественны партийным. Авксентьева стала мэром в 2018 благодаря протестному голосованию и поддержке местного яркого политика и бизнесмена В.Федорова. Уже затем стала самостоятельным ярким политиком. Уйдя в отставку под явным давлением в начале 2021 (большинство в Якутии прекрасно понимает под каким жесточайшим давлением она работала), и поддержав компромиссного преемника (формально выдвинутого от ЕР), она при этом лично не совершила никаких лично ее компрометирующих действий. Понятно, что часть ее бывших союзников разочарована, но это не значит, что она с ними не с может договориться на следующих выборах, не важно, публично или нет. В Якутии бывало и не такое. И сейчас Авксентьева это самостоятельная политическая единица.

Третье. По реакции в соцсетях прекрасно видно, что те кто всегда всем недоволен (в основном фан-клубы некоторых политиков), они недовольны и сейчас. Для них все политики делятся на верных солдат их партии или кумира, и тех, кто «разочаровал» (обычно тем, что самостоятелен) и не выполняет рекомендаций товарищеского суда тусовки. Они не анализируют, а кликушествуют. И именно поэтому у них так редко что получается. Как показывает опыт выборов всех лет, ориентироваться на этих всем недовольных нигилистов совершенно бессмысленное и ненужное занятие – на каждый чих не наздравствуешься. Своей позитивной повестки у них все равно нет и их все равно ничего никогда не устроит. Те же, кто анализируют события, а не заклинают их, несомненно оценили символизм события и его потенциал. Нет гарантии, что он будет до конца реализован, но столь же несомненно, что он есть. Называть Нечаева марионеткой столь же глупо, как и Прилепина, как и многих других. Люди не идут в политику без личных амбиций. Несомненно, есть проблема, что в автократии одним участие в политике согласовывают, а другим нет. Но глупо считать, что кто-то пошел в политику по приказу, не имея при этом ни личных взглядов, ни личных амбиций. По приказу в политику не ходят, если бы сам Нечаев не хотел этим заниматься, его бы во главе этой партии не было. Если бы Авксентьева не захотела, она бы в этот проект не пошла.

И четвертое, последнее. Избиратели любят успешных, и за них охотнее голосуют. Также они любят (чисто психологически) когда вместе объединяются яркие политики и не любят публичные расколы. Любой приход яркой фигуры усиливает имидж партии. Это значит, что успеха «Новым людям» крайне важно искать и новые фигуры дальше, помимо Авксентьевой.

Источник