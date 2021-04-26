Адвокат назвал засекреченные материалы в деле «иноагента» ФБК* «хроникой репрессий»

На сайте объединения говорится, что в деле «два с половиной тома секретных материалов и два тома с грифом для служебного пользования, каждый том по 200 страниц». На то, чтобы с ними ознакомиться, у адвокатов есть всего два дня. Защитник отмечает, что непонятно, что могло послужить основанием для засекречивания данных.
«Тогда-то тогда-то такого-то человека задержали и предъявили обвинение в том-то и в том-то». Поимённо названы те, кто подвергался административным арестам, против кого возбуждали уголовные дела. Если Алексею понадобится жизнеописание его преследований, собранное в одном месте, то оно есть в Мосгорсуде», — заявляет Павлов.
«Команда 29» сегодня сообщила, что будет защищать ФБК* в деле о признании организации, а также штабов Навального, экстремистскими. Соответствующий иск был подан в суд прокуратурой 16 апреля, а позже стало известно, что в деле содержится гостайна, поэтому ответчики не могут ознакомиться с материалами заранее, а заседания будут закрытыми.
*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.