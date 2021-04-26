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Адвокат назвал засекреченные материалы в деле «иноагента» ФБК* «хроникой репрессий»

26.04.2021

Засекреченные материалы, из-за которых дело о признании ФБК* (признан иноагентом) экстремистской организацией слушается в закрытом режиме, а ответчики не смогли ознакомиться с ним заранее, представляют собой «хронику репрессий против Навального и его сторонников». Об этом заявил адвокат «Команды 29» Иван Павлов. 

На сайте объединения говорится, что в деле «два с половиной тома секретных материалов и два тома с грифом для служебного пользования, каждый том по 200 страниц». На то, чтобы с ними ознакомиться, у адвокатов есть всего два дня. Защитник отмечает, что непонятно, что могло послужить основанием для засекречивания данных. 

«Тогда-то тогда-то такого-то человека задержали и предъявили обвинение в том-то и в том-то». Поимённо названы те, кто подвергался административным арестам, против кого возбуждали уголовные дела. Если Алексею понадобится жизнеописание его преследований, собранное в одном месте, то оно есть в Мосгорсуде», — заявляет Павлов.

«Команда 29» сегодня сообщила, что будет защищать ФБК* в деле о признании организации, а также штабов Навального, экстремистскими. Соответствующий иск был подан в суд прокуратурой 16 апреля, а позже стало известно, что в деле содержится гостайна, поэтому ответчики не могут ознакомиться с материалами заранее, а заседания будут закрытыми.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. 

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