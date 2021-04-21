Лев Шлосберг: Спасти Навального и не погибнуть самим

Государство толкает общество к насилию, чтобы представить всех противников действующих властей нарушителями общественного порядка и дискредитировать протест в глазах общества. Власти провоцируют агрессию и рассчитывает воспользоваться любым публичным действием как ловушкой для протестующих.

Происходящее в стране напоминает подготовку к введению то ли военного, то ли чрезвычайного положения, то ли подготовку к войне, то ли всё это вместе. Внутренние фронты перетекают во внешние и наоборот. Врагами власти становятся миллионы несогласных. Была бы у властей возможность открыть тот самый ГУЛАГ, – открыли бы ­сегодня. И, возможно, откроют уже завтра. «О, не дай им опять закатать рукава!..». Но закатывают, словно не было никаких уроков истории.

Маховик политических репрессий всегда накрывает исполнителей и организаторов репрессий, но они стараются не думать об этом сейчас. И напрасно: 2020-е почти не отличаются от 1930-х не только по уровню государственного озверения по отношению к инакомыслящим и несогласным, но и по рискам самих участников репрессий стать жертвами.

В чем главная опасность государственного насилия? Оно вооружено (в самом буквальном смысле слова), оснащено варварским законодательством и обеспечено судами-исполнителями. Мы – безоружны. За нами – право и правда. За ними – ложь и насилие. Как победить войну миром?

Алексею Навальному грозит смерть каждую минуту, и в этой смерти власти обвинят его самого – голодовка будет использована ими как доказательство вины по отношению к Навальному и доказательство защиты по отношению к его палачам.

Лишённый свободы противник российской власти одновременно – заложник и мученик. Как защитить политических заключённых, не повысив их риски быть искалеченными и убитыми? Как не потерять силу протеста, но не переселить участников протеста в места лишения свободы, не сломать жизни миллионам людей?

Власти видят в общественном протесте прямую угрозу своему монопольному положению. Нет такой цены, которую они не готовы заплатить за удержание, фактически узурпацию власти. Каждый раз, когда приходят выборы, они встречают их усилением репрессий. Боятся, что не хватит ресурсов на мошенничество и фальсификации. Чувствуют, что земля постепенно уходит из-под ног. И усиливают единственное, что умеют делать, – репрессии.

В ситуации, когда смена власти на выборах становится в глазах самих властей экстремизмом, нужно заниматься именно этим экстремизмом, то есть политикой и выборами. Нужно делать то, чего власти боятся больше всего.

Нельзя молчать. Нельзя соглашаться с произволом. Нельзя бросать людей в беде. Нельзя отказываться от убеждений. Нельзя доносить. Нельзя предавать.

Но каждое своё политическое действие нужно расценивать не как готовность стать жертвой, а как готовность не останавливаться, идти дальше, не опускать руки, готовность выжить и победить. Очень важно – дожить до победы.

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