Алексей Захаров: Все люди смертны

Президент Республики Чад Идрис Деби, находившийся у власти с 1990 года, был убит в бою с повстанцами. Буквально неделю назад он выиграл очередные "выборы", обеспечив себе еще пять лет у власти. По части выборов у него было все схвачено - как и у большинства других диктаторов на нашей планете. Но в стране шла гражданская война, и во время визита в расположение своих войск он погиб. Ему было 68 лет.

Чад был и остается одной из беднейших стран мира, экономический рост на протяжении 30 лет правления президента Деби составлял всего 1.5% в год. Причем единственным источником этого очень небольшого роста было нефтяное месторождение, доходы с которого, конечно же, целиком и полностью использовались самим господином Деби для закупки оружия и поддержки своих сторонников.

Из 108 недемократических лидеров, правивших 18 или более лет (и чей срок закончился после 1945 года), до сих пор находятся у власти 19 человек. Всего 20 человек из этого списка ушло "по-хорошему" - по истечение срока, проиграв выборы, или добровольно уйдя в отставку (в том числе передав власть преемнику). Из оставшихся, 28 человек умерли от естественных причин, четверо были убиты в результате покушений. Один - король Непала Бирендра - был застрелен собственным сыном, который затем покончил с собой. И вот теперь Идрис Деби, павший в бою. Четверо ушли по состоянию здоровья, оставшиеся 31 лидер были так или иначе свергнуты.

Эти люди живут насыщенной, но подчас полной опасностей жизнью. Беда в том, что страна, руководимая укорененным диктатором, как бы перемещается внутрь своего лидера; рано или поздно она начинает обслуживать одну-единственную задачу - сохранение его власти и потакание его страстям. Жителям такой страны остается либо бунтовать, либо ждать - иногда десятилетиями - пока их властитель не отправится к праотцам.

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