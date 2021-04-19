Илья Яшин: Кремль пытается сбить накал

Ситуация вокруг Навального накалена до предела. Человека просто медленно убивают за решеткой, и к его судьбе без преувеличения приковано внимание всего мира. Алексей на обложках крупнейших СМИ. Люди готовятся выйти на улицу. Главы иностранных правительств все контакты с российскими коллегами сводят к теме Навального.

Задача Кремля — сбить этот накал. Сделать так, чтобы все выдохнули.

И сегодня нам вбросили новость, что Навального перевели в больницу. Успокойтесь, мол, всё с ним будет нормально. Лечим, умереть не дадим. На фоне беспросветного ужаса последних дней так хочется хороших новостей, что даже моей первой реакция была радость.

Но после заголовков мы все стали читать подробности, и радость сменилась еще большим ужасом.

Оказалось, что перевели Алексея в не в областную больницу, и даже не в специальный стационар для осужденных. Он размещен в тюремной больнице на территории колонии.

Выяснилось, что гражданских врачей к нему так и не пустили. А тюремные врачи в этой колонии, по свидетельству других осужденных, сами с удовольствием участвуют в пытках над зеками. По уровню садизма зачастую дают фору обычным вертухаям.

Стало ясно, что из жесткой колонии Навального, по сути, перевели в пыточную больничного типа, где из людей делают инвалидов.

Так что несмотря на радостные заголовки в новостных лентах, никаких поводов для радости нет. Равно наоборот: Навальный по-прежнему в смертельной опасности.

Алексея надо спасать.

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