Аббас Галлямов: Зачем Лукашенко заговор генералов разоблачил?

Одним из неожиданных следствий истории с «заговором генералов» против Лукашенко может стать всплеск оптимизма в рядах белорусской оппозиции. Она ведь сейчас узнала, что у неё, оказывается, тайные союзники в силовых структурах есть. Да, их выявили и арестуют, но тут ведь сам факт важен. Это ж не рядовые и даже не майоры, а генералы! Да не просто недовольно по пьяной лавочке брюзжащие, а готовые действовать! И вообще непонятно, всех ли выявили. Наверняка ещё остались!..

Одна из важнейших задач, стоящих перед диктатором, заключается в убедительной демонстрации своей социальной базы. Сталин мог себе позволить трепать элиты, потому что он уверенно опирался на «народ». У Лукашенко с народной любовью, прямо скажем, большие проблемы. Значит, единство элит в его случае не должно подвергаться сомнению. А если у тебя и народ против, и генералы заговоры плетут, то ты тогда вообще кто?

Короче, выглядит всё это как необъяснимо рискованная игра со стороны Лукашенко. Нет, прижать силовиков к ногтю, конечно, было нужно. Я ещё в августе прошлого года объяснял, почему. Но зачем заговор придумывать? Мог бы их в рамках борьбы с коррупцией сцапать, примерно как Путин делает... В общем, странно всё это.

Вот, кстати, тот мой августовский текст, где я описываю смысл предстоящих в среде белорусских силовиков чисток:

«Передайте белорусским генералам, что через несколько месяцев после того как они разгонят протестующих, Лукашенко начнёт от них избавляться. Это простая логика тирана — он не должен ни от кого зависеть, все должны зависеть от него. Зачем ему те, кто его когда-то спасал? Те, кто помнит, как он дрожал; кто понимает, что если бы не они, то он сейчас сидел бы в лучшем случае в изгнании, в Ростове, а в худшем — здесь же в Минске, на нарах?

Авторитарному правителю нет нужды устраивать в рядах силовиков чистки только в тех случаях, когда он правит не столько с их помощью, сколько с помощью политического инструментария. В этой ситуации он от них не зависит и, значит, понимает, что у них нет никаких соблазнов предъявить ему счет и заставить плясать под свою дудку. Я не в курсе, знает ли Лукашенко о недавних событиях в Судане, когда подавлявшие протест горожан, недовольных тридцатилетним правлением аль-Башира, военные в какой-то момент решили: «А чего мы для этого старого пня каштаны из огня таскаем? Давайте от него избавимся и будем править сами». Может быть белорусский батька об этой истории и не слышал, но интуиция у него мощная и он точно понимает, что впадать в чрезмерную зависимость от людей в погонах нельзя. А уж если впал, то надо их регулярно менять. Чтоб не зазнавались.

Я бы на месте белорусских генералов почитал сейчас биографии своих предшественников из НКВД. Многим ли из них Сталин позволил умереть в своих постелях от старости?»

Вот собственно и все. Добавил бы только, что тем, кто арестовывает сейчас «заговорщиков», расслабляться не следует. Примерно как арестовывавшему Ягоду Ежову в своё время расслабляться не следовало.

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