Андрей Зубов: АКСИОС ДОКСА!

Арестованы, подвергнуты строгому домашнему аресту издатели журнала Докса, совсем юные Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич. Их дома и квартиры родителей подверглись обыску. А преступление юных журналистов только в том, что они, как и следует из названия журнала, свободно выражали свое мнение в отношении жизни своего университета - когда-то славной "Вышки", российского студенчества и политической ситуации в нашей стране.

Студентам пристало бунтовать и возмущаться порядками, которые завели "старики". Без этого бунта, без этого возмущения нет и не может быть развития общества. Тот, кто в двадцать лет не бунтарь - тот подлец, звучит старая поговорка. Её вторая часть справедлива только отчасти. В сорок лет бунтарями остаются не дураки, а порядочные и нравственные люди, если общество и власть в стране, где они живут непорядочны и безнравственны. Но первая часть поговорки справедлива всегда.

Много лет являясь учителем, я вижу, какие серые, бесцветные и бесполезные люди получаются к сорока годам из тех, кто в двадцать лет избрали для себя стезю конформизма и карьеризма. Уверен, что Армен, Владимир, Алла и Наташа серыми и скучными людьми никогда не будут. Они для себя избрали верный путь.

Те же, кто, годясь им даже не в отцы, а в дедушки, пытаются их запугать уже потерпели полное фиаско. Молодежь запугать нельзя. Это не серые шевиотовые сюртуки сорокалетних. Это огонь, это - бунт, это - любовь. Молодых репрессии только окрыляют на новые подвиги и за одного встают тысячи. Это точно. Те, кто избрали в 20 лет путь конформной серости, их и запугивать не надо. Они будут лизать любую руку, которая приманивает карьерой и зарплатой. Но среди молодежи таких, слава Богу, меньшинство.

А для большинства русских студентов Армен, Владимир, Даша и Наташа уже стали героями. Они будут им подражать, искать дружбы с ними. Как же глупы те, кто отдали приказ о репрессиях против них! Совсем дураки, прости Господи.

Я сам когда-то помогал моим студентам издавать свободный журнал в МГИМО "Мы в России и Зарубежье". Для многих из них работа в этом журнале стала счастливым временем, и ее вспоминают с радостью, хотя прошло с того уже лет 10-15. Тогда никому и в голову не приходило цензурировать студенческий журнал, и я говорил моим молодым друзьям - "Вы отвечаете только перед своей совестью".

Нынче совестью образованной молодежи решили стать скучные и пошлые дяди и тети преклонных лет в шевиотовых костюмах. Это - полное фиаско. Вы приближаете свою отставку, скучные дяди и тети, этим решением и приближаете очень существенно.

А Наташе, Владимиру, Армену и Алле - Аксиос! Ваше достоинство оценено и ваш талант прославлен тем, кто так глупо желает вас запугать!

АКСИОС ДОКСА!

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