Александр Баунов о санкциях США

1. Звонок Байдена Путину и санкции готовились одновременно.

2. Во время звонка Байден не услышал от Путина того, что могло бы притормозить санкции. Какого-то очевидного согласия изменить поведение. И не мог услышать.

3. Санкции сразу после звонка являются для новой администрации необходимым обрамлением диалога с Путиным. Таким, которые отведёт малейшее подозрение в сближении с ним и разочарование союзников.

4. В этом обрамлении, скорее всего, предложение встретиться Путин не примет. Так как это предложение с позиции силы.

5. Даже если бы он его принял, саммит мог бы вылиться в перепалку вроде той, к которой привела встреча Блинкена с китайским коллегой. А в таком саммите не так много смысла.

6. Саммит все-таки вероятно состоится, но позже, при более спокойной обстановке. Америка - «необходимая нация», но и Россия - «неизбежный собеседник».

7. Санкции не приведут к изменению нынешнего поведения России из-за слишком длинного и неопределённого списка требований, выполнимых и не. Там и Донбас, и Крым, и вмешательство в выборы, и кибератаки , и пропаганда с деструктивной деятельностью. Даже конкретные санкции (поправка Джексона-Веника за выезд евреев из СССР) на двадцать лет пережили свой повод. Понятно, что при таком длинном списке шансы на отмену ничтожны.

8. Продвижение США по пути санкций может означать, что Россия будет более аккуратно двигаться по пути эскалаций. Что-то из будущих жёстких действий она может отменить.

9. Но в настоящем никаких впечатляющих жестов смирения она не сделает. Поэтому эскалация вокруг Донбасса может продолжиться.

10. США смогут записать как успех своей санкционной политики отсутствие большой войны

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