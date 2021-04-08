CIT: российская армия стоит большим лагерем под Воронежем

Российские войска встали лагерем в Воронежской области. Как сообщает Conflict Intelligence Team, этот регион граничит с севером Луганской области Украины, и места съемки российской военной техники в последние дни чаще всего находятся именно в этом регионе.

«Пристально изучив свидетельства прибытия войск в Воронежскую область, мы выяснили, что они концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и подконтрольной Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы). Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров», — говорится в публикации расследователей.

Ранее CIT сообщил о том, что концентрация российских войск у границы с Украиной сейчас наиболее крупная с 2015 года. Группа изучила маршруты движения техники по фотографиям очевидцев и сервиса отслеживания железнодорожных вагонов. Часто машины следуют в Крым — к примеру, их замечали на Крымском мосту. Что же касается Воронежской области, части ЦВО в ходе переброски разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская, причем последняя расположена практически в городской черте Воронежа. На госномерах машин в этом месте замечали коды ЗВО и ЦВО. Все колонны, сообщает CIT, движутся в восточном направлении.

В частности, на снимках и видеозаписях замечены танковозы с огнеметной системой ТОС, БМП, танки, реактивные системы залпового огня «Ураган» и другая техника.

Расследователи отмечают, что на движение военной техники уже жалуются местные жители. Так, в социальных сетях в первых числах апреля появились сообщения о том, что машины идут через населенные пункты, например пгт Отрадное под Воронежем. В профилях пользователей обнаружили фотографии и видеозаписи военного лагеря с техникой, палатками и полевой кухней. Также жалобы поступали на поведение военных, котрые расположились в поле рядом с жилыми домами у полигона «Погоново». Жители сообщали, что те «валили лес бронетранспортерами и грузовиками» и выставили «часовых с оружием», а также перекрыли дачникам все подъезды к домам.

«Нам не удалось однозначно геолоцировать фотографии и видео самого лагеря, однако мы предполагаем, что он расположен на северной части войскового полигона «Погоново» к югу от СНТ «Березка». Возможно, туда направляется техника не только со станции Масловка, но и со станции Тресвятская через Новую Усмань и Отрадное», — отмечают авторы исследования.

CIT сообщает, что лагерь под Масловкой находится в 250 км от российско-украинской границы, во время военных действий на Донбассе в 2014 и 2015 годах концентрация войск была ближе к ней. «Однако есть свидетельства и того, что российская техника дислоцируется и южнее — в районе города Острогожск Воронежской области». В частности, там заметили бронеавтомобили «Тигр», которые, по мнению опрошенных расследователями экспертов, могут указывать на бригаду спецназа ГРУ либо на разведывательное подразделение.

Ранее CIT и The Insider писали, что концентрацию российских войск у границы с Украиной нельзя объяснить учениями, о которых говорил Кремль. «Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер», — говорится в отчете. Также CIT пишет, что нельзя однозначно утверждать о подготовке наступления.

О переброске российских войск к границе с Украиной ранее сообщали в ВС этой страны, The New York Times писал, что речь может идти не менее чем о 4 тыс. российских военных. В Кремле заявили, что это «не должно никого беспокоить».