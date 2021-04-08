Zoom предложил госорганам России покупать аккаунты напрямую

Госорганы России и компании с госучастием могут покупать аккаунты в Zoom непосредственно в компании, а не через дистрибьютеров. Ранее сервис запретил своим последним продавать доступ к сервису российскому госсектору.

«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — цитирует сообщение компании «КоммерсантЪ».

Ранее издания сообщило, что Zoom официально запретил своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку с расширенным набором функций организациям с госучастием в России.