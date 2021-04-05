Главное в политике за 5 апреля

ГЛАВНОЕ

• В колонии у Алексея Навального поднялась температура и развился сильный кашель. Политик сообщил, что в его отряде несколько человек уже госпитализировали с туберкулезом. «Такая вот у нас «идеальная, образцово-показательная колония». Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет», — пишет он. Оппозиционер продолжает голодовку, которую начал 31 марта, требуя допустить к нему гражданского врача. Ранее профсоюз «Альянс врачей»* сообщил об акции протеста медиков у стен колонии, если администрация откажется оказать Навальному медицинскую помощь до 6 апреля.

• Менее половины (48%) россиян считают справедливым решение суда отправить Навального в колонию. 29% считают его несправедливым, а 23% затруднились с ответом, показал опрос «Левада-центра»*. «До сих пор самый высокий показатель одобрения деятельности Навального составлял 20%. Рост очевиден, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Дело в том, что в условиях нынешней поляризации, между тем, чтобы открыто заявить о своей поддержке деятельности Навального, и назвать приговор ему несправедливым, практически нет разницы».

• Полиция изъяла тираж листовок с информацией об акции «Свободу Навальному» — их должны были распространить в Воронеже, Краснодаре, Ростове, Кургане, Самаре, Саратове, Тамбове и Белгороде.

• Любовь Соболь удалили с судебного процесса, где ее обвиняют в проникновении в квартиру сотрудника ФСБ. Политик отказывалась прекратить видеосъемку заседания. Выходя из зала, она заявила об отказе от услуг адвоката, объяснив это позже нежеланием «участвовать в этом цирке». «Наконец-то кто-то открыто пошел против того, что все суды сделали по сути закрытыми», — отметил директор ФБК* Иван Жданов.

ЦЕНЗУРА

• Снять с показа фильм «Тихий голос» о чеченском гее пришлось организаторам фестиваля документального кино «Артдокфест». Сначала им поступили угрозы, а затем кто-то за один раз выкупил все билеты. В субботу сотрудники полиции и Роспотребнадзора сорвали показы фестиваля в петербургском Доме кино. В воскресенье от сеансов отказалась студия «Лендок». «Будьте прокляты, идиоты, ставящие палки в колеса главному современному искусству — документальному кино, — пишет критик Антон Долин. — Вам, конечно, никогда не будет стыдно, но сами вы очень скоро будете сметены, как грязный мусор истории. Так и будет».

• Проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков требует от МВД Лига безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

• Роскомнадзор продолжит замедлять трафик Twitter до 15 мая.

ПУТИН

• Владимир Путин подписал ряд резонансных законов: о госрегулировании просветительской деятельности, об ужесточении правил для НКО-иноагентов, о наказании за оскорбление ветеранов, а также об «обнулении» своих президентских сроков. «Пусть вдогонку примут закон, разрешающий президенту жить вечно. Они реально думают, что если им удалось обмануть человеческие законы, то они сумеют обмануть законы природы», — отмечает экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

• С ежегодным посланием Федеральному собранию Путин выступит 21 апреля — место и темы в Кремле не озвучили.

• На двухнедельный карантин отправят персонал Петербургского международного экономического форума, который будет работать там, где ожидается присутствие Путина.

РОССИЯ И МИР

• Обеспокоенность «военной активностью» России выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель — речь идет о переброске сил Минобороны РФ к границам с Украиной. По данным ОБСЕ, только за 3 апреля на востоке Украины зафиксировали более 1 тыс. нарушений режима прекращения огня.

*«Альянс врачей», «Левада-центр», ФБК — организации внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.