Главное в политике за 1 апреля

ГЛАВНОЕ

• Россиянам опасно посещать Грузию, заявили в Кремле после скандала с телеведущим Владимиром Познером — ему не удалось отметить в Тбилиси день рождения и пришлось покинуть страну под давлением протестующих. Они обвинили его в признании законной оккупации части территории Грузии за высказывание, что в 2008 году «Грузия потеряла Абхазию навсегда». Премьер страны Ираклий Гарибашвили из-за инцидента заявил, что созданное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» подрывает международный имидж Грузии в то время, когда страна частично открывается для туристов. Петиция с требованием запретить Познеру въезд в Грузию появилась на портале Change.org еще в 2017 году — ведущего обвинили в «оскорблении этнических грузин и этнических абхазов».

• «Москва пытается повысить степень легитимности оккупированных регионов Грузии, — отмечает бывший посол Грузии в Москве Валерий Чечелашвили. — Россия через некоторое время, ближе к концу 2023 года, поставит перед Евроазиатским Союзом вопрос о легитимации при организации оккупированной «Республики Абхазия», например, о придании ей статуса наблюдателя. В случае успеха, по замыслу МИД РФ, оккупированная территория приобретет дополнительные черты международной легитимности».

• Признали в Кремле переброску войск к границам Украины. «По периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает быть начеку», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

• «Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — традиционное поведение России. Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня», — сказал в ответ президент Украины Владимир Зеленский. В Пентагоне выразили обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины. «Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины <…> Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года», — сообщил на брифинге представитель ведомства Джон Кирби.

• Ранее The New York Times писала, что Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной. На этом фоне Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». Карту переброски российских войск на основе фото и видео из соцсетей публикует Conflict Intelligence Team.

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексей Навальный сильно похудел в колонии еще до объявления головки, а вместо врача к нему приехала съемочная группа телеканала RT во главе с Марией Бутиной. «Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров. После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут», — рассказали соратники политика.

• Более тысячи медиков подписали обращение к ФСИН и политическому руководству России с требованием оказать медицинскую помощь Навальному. А Уполномоченный по правам человека на встрече с президентом поднимать этот вопрос не стала. Сегодня Владимир Путин посоветовал Госдуме переназначить Татьяну Москалькову, большую часть карьеры отработавшую в органах МВД, на новый срок на посту омбудсмена. «Когда негодяи из разных «СМИ» и «ОНК» рассказывают, что врач для заключенного — ненужная роскошь, они роют яму сами себе, — отмечает политик Дмитрий Гудков. — Придут за всеми».

• Отказались госправозащитники посещать в СИЗО Юрия Жданова, отца директора ФБК* Ивана Жданова — глава ростовской ОНК Игорь Омельченко, сославшись на справку ГУФСИН, заявил, что у арестанта «нет никаких проблем», и он «не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать».

ПОЛИТИКА

• Не менее шести депутатов с самым низким рейтингом эффективности среди членов «Единой России» вновь решили попасть в Госдуму — они заявились на праймериз партии.

• Региональные списки «Единой России» на выборах могут возглавить 40-50 губернаторов, пишет РБК со ссылкой на источники — это в 2,5 раза больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. «Власти расписались в полном отсутствии каких-либо новых интересных идей, — констатирует политолог Аббас Галлямов. — «Единая Россия» вновь предстанет в традиционной роли партии российской бюрократии. Тренда на снижение рейтингов единороссам избежать не удастся».

• Лев Шлосберг подтвердил и объяснил свое выдвижение на выборы в Госдуму в одном из округов Москвы, а не Псковской области, где он занимает кресло депутата заксобрания.

• Дмитрий Гудков ведет переговоры с «Яблоком» о выдвижении своей кандидатуры от партии.

• Журналист Максим Шевченко возглавит на выборах список Российской партии свободы и справедливости.

• Действующие депутаты уклоняются от юридической фиксации взятых на себя предвыборных обещаний.

ЭПИДЕМИЯ

• В российских регионах все чаще не хватает вакцины от коронавируса — 40% медиков заявили об этом в ходе опроса «Левада-центра»* и сообщества «Врачи РФ».

• Верховный суд России отклонил иск об отмене масочного режима, который подали более 1,5 тысячи гражданских активистов.

• О создании препарата для лечения COVID-19 сообщили в Ростехе.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• В среднем на 24% меньше стали зарабатывать россияне за время пандемии, выяснили аналитики Credit Suisse.

• Индексацию пенсий «съела» инфляция — впервые с 2016 года в России зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении, следует из данных Росстата.

В МИРЕ

• Общенациональный карантин вводит на месяц Франция из-за распространения коронавируса.

• Тюремные сроки грозят ветеранам демократического движения в Гонконге — суд признал их виновными в организации несанкционированных протестов в августе 2019 года.

• Около $1 млрд могут составить потери и ущерб от блокады Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, подсчитал глава Управления канала Усама Раби.

• $2,25 трлн будет стоить представленный президентом США Джо Байденом план обновления экономики страны — расходы планируется оплатить с помощью повышения налогов.

• Москва осталась единственным местом в России, где можно получить визу в США — генеральное консульство в Екатеринбурге приостановило оказание визовых услуг.

*ФБК, «Левада-центр» — организации внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.