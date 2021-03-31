Главное в политике за 31 марта

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный в колонии объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. Состояние здоровья политика ухудшилось: «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность <…> Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами».

• На необходимость соблюдения прав Навального в соответствии с Европейской конвенцией, а также на важность сохранения его здоровья обратили внимание президента Владимира Путина лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

• Требование Навального полностью основано на законе, подчеркивает директор ФБК* Иван Жданов. «При невозможности оказания медицинской помощи в ИУ осужденные имеют право на оказание ее в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций», — гласит приказ Минюста от 2016 года.

• «В голодовке ключевое — это выполнимые требования. В случае Навального требование пустить врача или просто дать лекарства для начала более чем выполнимое, — отмечает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. — Но все равно, само по себе объявление голодовки очень радикальный шаг».

• «У бесправных нет иного ресурса, кроме собственного тела, и иных инструментов, кроме самоповреждения. Опять биополитика, тьфу на нее, опять непролазный хтонический лес им. Проппа, — пишет политолог Екатерина Шульман. — «Ну а что делать-то?», как верно замечает голодающий. Хотелось бы, конечно, уже выбраться из этого леса в более цивилизованные места».

• Во ФСИН ранее состояние политика называли «удовлетворительным», хотя адвокаты говорили, что несколько недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. В колонии Навальному не только отказывают в качественной медицинской помощи, но и как «склонного к побегу» каждый час будят по ночам для проверки, и уже выписали шесть взысканий. Сегодня в тюремном ведомстве заявили, что оппозиционеру оказывается вся необходимая медпомощь, его право на сон соблюдается, а меры взыскания применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса.

• «У человека есть право, чтобы у него не отнимали волю, чтобы не ломали через колено, чтобы не мучили. Воля и личность драгоценны, как сама жизнь. А в нашей тюрьме у человека есть становится собственностью государства, или, скорее, тех, кто использует государство в личных целях. Так нельзя. Странно, что приходится это повторять в 21 веке», — замечает доцент ВШЭ Алексей Захаров.

ЭПИДЕМИЯ

• В 2020 году в России умерли 2 млн 124 тыс. человек, что на 20% или на 321 тыс. больше, чем было бы без коронавируса, и в два раза больше, чем умерло от COVID-19 по официальным данным. Больше всего пострадали регионы, где еще до эпидемии были проблемы с системой здравоохранения. Власти именно этих территорий не принимали реальные ограничительные меры, а пошли по пути занижения статистики, пишет в своем исследовании «Проект».

• 2,6 млрд руб. потратили власти на обеспечение карантина класса «люкс» для тех, кому предстояло встретиться с Путиным. Всего Управделами президента получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса более 6,4 млрд руб.

• Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в России.

РОССИЯ И МИР

• Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США. Европейское командование американских Вооруженных сил повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». Ранее о переброске российских войск к границе сообщал главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак — официально это делается по причине учений. В Кремле заявили, что обеспокоены «в связи с растущей напряженностью» и тем, «что так или иначе украинское государство может пойти на провокационные действия, которые приведут к [гражданской] войне».

• Италия высылает двух российских дипломатов — сегодня в Риме при передаче секретных документов задержали итальянского военного и российского офицера, аккредитованного при посольстве. Оба заподозрены в шпионаже в пользу Москвы.

• Российские хакеры могут быть причастны к краже тысяч электронных писем Госдепартамента США в 2020 году, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

• Все беды России от созданной Путиным авторитарной системы — такой вывод можно сделать из обширного доклада Госдепа США, посвященного проблемам в области прав человека в РФ. «Обнуление» президентских сроков Путина сегодня одобрил Совет Федерации.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Россия занимает пятое место в списке крупнейших кредиторов для развивающихся стран — главным должником является Белоруссия — $8,1 млрд. Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен должны Москве более $1 млрд каждая. Всего Россия раздала кредитов почти на $23 млрд.

• Для пятой части жителей России недоступна ни одна из мер государственной поддержки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Вдвое выросла бедность среди бездетных семей за год пандемии, подсчитали аналитики ВШЭ.

• Путин допустил вариант национализации предприятий в случае злостного невыполнения ими гособоронзаказа.

ОБРАЗОВАНИЕ

• Проверить Университет свободных искусств и наук в Петербурге на связь с признанным нежелательным в РФ Фондом Сороса требуют от органов инициаторы возвращения на Лубянку памятника Дзержинскому. «Хотим продвигать в стране модель liberal arts — модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию», — говорил ранее руководитель создаваемого вуза Алексей Кудрин.

• Совет Федерации одобрил поправки, вводящие государственное регулирование просветительской деятельности — за проголосовали 145 сенаторов, один выступил против и один воздержался.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.