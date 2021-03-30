Главное в политике за 30 марта

ПОЛИТИКА

• Занять кресло депутата Госдумы решил бороться Хас-Магомед Кадыров, 30-летний родственник главы Чечни Рамзана Кадырова — сейчас он является врио мэра Грозного, а до этого успел побывать главой полиции столицы Чечни, врио мэра Аргуна, секретарем Совета экономической и общественной безопасности Чечни и руководителем администрации правительства республики.

• Лев Шлосберг свою кандидатуру в Госдуму может выставить в Преображенском округе Москвы, а не в Пскове, где он — член областного заксобрания. Политолог Алексей Макаркин оценивает плюсы и минусы идеи Шлосберга: «Шлосберг не сможет апеллировать к местному патриотизму, [но] высокая узнаваемость в политически активной аудитории позволит масштабировать кампанию, сделать ее ярким событием, вывести на общероссийский уровень в информационной сфере».

РЕПРЕССИИ

• Минюст отказывается раскрывать источники данных об иностранном финансировании журналистов, признанных СМИ-иноагентами. В деле Сергея Маркелова, включенного в соответствующий реестр, есть лишь два неназванных государственных органа, которые якобы передали ведомству сведения о его «иностранных источниках» финансирования.

• Жалобу в ЕСПЧ подал исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев — в заявлении говорится о нарушениях четырех статей Конвенции по правам человека.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Госдолг российских регионов достиг максимума за 10 лет — он вырос за 2020 год на 383 млрд руб. (18%) и составил 2,5 трлн. У Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг превышает 100% от доходов, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

• В России продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло — ограничения будут действовать до 1 июня и 1 октября соответственно. По подсчетам аналитиков, производители масла от заморозки цен уже потеряли 15 млрд руб, а по итогам года могут недосчитаться 50 млрд.

• Водители гаража Администрации президента пожаловались на невыплаты за переработку, обязанность оплачивать вынужденные штрафы и бензин.

• На 11,8% выросло количество выявленных коррупционных преступлений, около половины из них — взяточничество, говорят данные Генпрокуратуры за первые два месяца года.

• По обвинению в мошенничестве задержали вице-премьера Ставропольского края Романа Петрашова — он стал уже вторым за месяц зампредом правительства региона, которому вменили коррупцию.

РОССИЯ И МИР

• Австралия вслед за Канадой ввела адресные санкции в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив.

• В лонг-лист Букеровской премии вошла Мария Степанова с ее книгой «Памяти памяти». В ней «рассказывается о том, как, казалось бы, обычной еврейской семье каким-то образом удалось пережить бесчисленные преследования и репрессии прошлого века», говорится в аннотации книги на сайте премии.

В МИРЕ

• Судебный процесс над экс-полицейским, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, начался в США. Смерть Флойда вызвала ранее волну антирасистских протестов как в Америке, так и в других странах. О первом дне суда, а также предыстории вопроса читайте здесь.

• Пекин получит больше контроля над составом законодательного совета Гонконга — Всекитайское собрание одобрило сокращение количества депутатов в парламенте автономии, избираемых прямым голосованием.