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СМИ: Россия стягивает войска к разнице с Украиной

31.03.2021

Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной, пишет  The New York Times со ссылкой на чиновников США. 

Издание отмечает, что на этом фоне Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». Сообщается также, что наблюдатели заметили в последние недели новое вооружение у ополченцев в Донбассе. 

Накануне о стягивании российских войск к границе сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. По его словам, дополнительные силы подходят туда под предлогом учений, и сейчас «вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп противника». По ожиданиям, вскоре там соберется еще до 25 батальонных тактических групп. 

Хомчак также сообщил, что с 2014 года Россия увеличила свое присутствие в Крыму до 32,7 тыс. военнослужащих. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с глубокой озабоченностью» наблюдают за  напряженностью на линии соприкосновения в Донбассе и об обстрелах этой территорией армией Украины.  26 марта стало известно о гибели четырех украинских военных в зоне боев.

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