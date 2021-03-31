СМИ: Россия стягивает войска к разнице с Украиной

Издание отмечает, что на этом фоне Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». Сообщается также, что наблюдатели заметили в последние недели новое вооружение у ополченцев в Донбассе.
Накануне о стягивании российских войск к границе сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. По его словам, дополнительные силы подходят туда под предлогом учений, и сейчас «вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп противника». По ожиданиям, вскоре там соберется еще до 25 батальонных тактических групп.
Хомчак также сообщил, что с 2014 года Россия увеличила свое присутствие в Крыму до 32,7 тыс. военнослужащих. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с глубокой озабоченностью» наблюдают за напряженностью на линии соприкосновения в Донбассе и об обстрелах этой территорией армией Украины. 26 марта стало известно о гибели четырех украинских военных в зоне боев.