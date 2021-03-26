Главное в политике за 26 марта

ГЛАВНОЕ

• В Евросоюзе призвали обеспечить Алексея Навального медицинской помощью. «ЕС продолжает призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к полному расследованию отравления», — добавила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли. В Кремле на требование Юлии Навальной прекратить пытки мужа реагировать отказываются. «Сейчас, когда гражданин является заключенным в колонии, адресатом для обращений является ФСИН», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в зарубежных тюрьмах «проявления дисциплины» гораздо «бесчеловечнее». Песков нагло врет, когда утверждает, что «в Кремле не следят за отбытием Навальным тюремного срока», уверен Геннадий Гудков: «Я совсем не удивлюсь, если вдруг окажется, что по просьбе вождя в его «бункере» установлены камеры, транслирующие пытки «пациента» в режиме онлайн».

• «Мужественный Алексей Навальный пошел против режима Путина с открытым забралом. Так поступают только самые опытные и мудрые борцы, — пишет историк, политолог Андрей Зубов. — Человек, имя которого российский тиран не называет из магического страха, победил его. Он победил его тем, чем от века побеждали христиане самых могущественных тиранов — самопожертвованием». Политолог Татьяна Становая отмечает, что Кремль долго боялся, что кто-то из либералов может стать сакральной жертвой, а теперь сам раскачивает лодку изнутри: «К Навальному можно относиться по-разному, но публичные пытки уж точно не в пользу власти».

• Навальный, несмотря на свое тяжелое состояние, находит силы шутить. «Уже с кровати встать тяжело и очень больно», — рассказывает он в новом письме из колонии. И добавляет: «Представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью <…> Но идеально — это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! Смогу разговаривать фразами из «Острова сокровищ» вроде: «Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня… меня боялся сам Флинт».

• Обеспечить Навальному качественное медобслуживание и условия содержания призывали ранее не только в ЕС, но и отечественные журналисты, правозащитники, деятели культуры. Во ФСИН состояние политика назвали «удовлетворительным».

РЕПРЕССИИ

• О пытках силовиками сообщили администраторы оппозиционного чеченского telegram-чата — они написали заявления в СК.

• От администрации польского telegram-канала получали инструкции участники группы «экстремистов», которые планировали расписать оскорблениями здания органов власти в Ростове-на-Дону, утверждают в ФСБ, которая вменяет задержанным молодым людям статью о вандализме из политической ненависти. «Чекистские представления о том, кто и как занимается экстремизмом, говорят только об уровне фантазии тамошнего персонала», — отмечает политолог Федор Крашенинников.

• Отказали в возбуждении уголовного дела рязанскому 70-летнему правозащитнику Александру Бехтольду, которого силовики избили на акции протеста 23 января.

• На 40 тыс. руб. оштрафовали Евгения Ройзмана за участие в акциях в поддержку Навального.

• Свои штрафы не может оплатить Любовь Соболь — по условиям домашнего ареста она не имеет права сходить в банк или воспользоваться интернетом. Но ей удалось добиться некоторого смягчения — следователь разрешил ей посещать храм, а также отводить и забирать ребенка из школы.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Из-под контроля Росфинмониторинга выведут пять «дочек» РПЦ, производящих церковную утварь с драгоценными камнями — эксперты опасаются, что это даст возможность для отмывания денег.

• Долговая нагрузка на россиян достигла максимума за девять лет — показатель, который отражает платежи по ссудам относительно доходов, вырос до 11,7%.

В МИРЕ

• Более 200 человек задержали силовики в Белоруссии во время празднования Дня Воли.

• Экстремистской суд в Минске признал книгу «Белорусский Донбасс», рассказывающую об отношении спецслужб Белоруссии к участникам конфликта на востоке Украины.

• КНДР признала успешные испытания новых тактических управляемых ракет, которые могут нести боеголовку массой до 2,5 тонны.

• Заблокированными на входе в Суэцкий канал оказались три танкера, доставляющие сжиженный газ НОВАТЭКа — эксперты предполагают временный рост спотовых цен на голубое топливо.

• Уже 320 человек погибли в ходе столкновений между силовиками и демонстрантами в Мьянме с начала протестов.

IN MEMORIAM

• Погиб один из основателей группы «Звуки Му», журналист и культуролог Александр Липницкий — он утонул, переходя на лыжах реку у поселка Николина гора. «Саша был очень добрым и интересным человеком. Ходячей энциклопедией русского рока с кучей историй из первых рук», — пишет музыкант Василий Обломов. В музее имени Андрея Рублева также со скорбью вспоминают своего друга: «Александр Давидович был человеком чрезвычайно широкого диапазона культуры — от древнерусского до современного искусства. Он стоял у истоков советской рок-музыки, создал ряд фильмов, посвященных современной культуре. На Николиной Горе организовал художественную галерею, в которой проводил различные выставки — от русского религиозного искусства Нового времени до современного искусства».