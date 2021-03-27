США присоединились к требованиям обеспечить медицинскую помощь Навальному

В Вашингтоне призвали российские власти обеспечить медицинскую помощь Алексею Навальному. Сообщение об этом в официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оставил в Twitter.

«Мы видели тревожные сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно призываем предоставить ему доступ к адвокатам и медицинской помощи. Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального», — написал Прайс.

Первыми из западных стран оказать медпомощь Навальному в колонии призвали Литва, Латвия и Эстония. 26 марта к ним присоединился Евросоюз, а теперь и США. В России обеспечить нормальные условия содержания политика требовали в открытом письме более 150 журналистов, правозащитников, культурных и общественных деятелей. Во ФСИН продолжают называть состояние Навального «удовлетворительным». Сам он в последнем письме рассказывал, что даже встать с кровати ему «тяжело и очень больно».