Главное в политике за 25 марта

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный потребовал допустить к нему гражданского медика и прекратить пытки отсутствием сна. Адвокаты, наконец, попавшие к нему, сообщили о его «крайне неблагополучном» состоянии — сильные боли в спине, а «одна нога практически не действует». Адекватной медицинской помощи политик, несмотря на требования, не получал несколько недель. Восемь раз за ночь его будят для «профилактического учета», хотя видеокамера висит прямо над его кроватью.

• Во ФСИН состояние оппозиционера назвали «удовлетворительным». «Если ФСИН называет состояние Навального «удовлетворительным», то это вызывает еще большую тревогу. «Удовлетворительно» от ФСИН звучит, словно совсем плохо», — отметил директор ФБК* Иван Жданов.

• Срочно предоставить Навальному нормальные условия содержания потребовали более 150 журналистов, правозащитников, деятелей культуры — открытое письмо они адресовали главам ФСИН, Генпрокуратуры и омбудсмену. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали власти России предоставить политику медицинскую помощь.

• «Они могут и хотят убить Навального. И только одно дает надежду на то, что этого не случится — публичная солидарность, в России и за рубежом, — уверен политик Леонид Гозман. — Если в течение лишь нескольких дней у нас и за границей о Навальном не вспомнят — не напишут, не выступят, не проведут пикет, не сделают запрос — они это сделают. Не молчите!»

• «Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему, — пишет Юлия Навальная. — Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено».

• «Наши надежды на то, что в несостоявшихся убийцах проснется хотя бы минимальный здравый смысл, похоже, напрасны, — замечает писатель Виктор Шендерович. — Навальный был видным оппозиционером — теперь он личный враг Путина. И желающие угодить Путину понимают свой долг — который, в их стоеросовой голове, может даже принимать форму «служебного долга» — в причинении максимального вреда заключенному. И остановить это безумие там, наверху, давно некому. А тут, внизу, некому заставить их охолонуть...»

• О том, что его хотят сгноить в тюрьме, заявил арестованный глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель — по его словам, до задержания и возбуждения дела о взятках губернатору Пензенской области от него требовали отдать контрольный пакет бизнеса: «Меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес».

ПОЛИТИКА

• Депутатского мандата лишили Юлию Галямину, осужденную ранее по «дадинской» статье за борьбу с изменением Конституции. За это решение проголосовали все представители «Единой России» в муниципальном совете Тимирязевский.

• Об угрозах в адрес сына рассказал эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг — от него требуют извиниться за статью о главе ямальского избиркома Андрее Гиберте.

ЭПИДЕМИЯ

• Снять коронавирусный запрет на массовые мероприятия в Москве могут к началу мая, сообщают источники СМИ — власти хотят в полном объеме провести Парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

• С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

В МИРЕ

• День Воли отмечает белорусская оппозиция — силовики с утра начали задержания и обыски.

• Две баллистические ракеты запустила КНДР впервые с марта прошлого года — этот шаг осудили в Японии, в США заявили, что пуск «подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества».

• Суэцкий канал официально закрыли для навигации — на освобождение севшего на мель контейнеровоза может понадобиться несколько недель.

• После годовой отсрочки в Японии стартовала эстафета олимпийского огня.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.