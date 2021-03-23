Главное в политике за 23 марта

ГЛАВНОЕ

• 75 тыс. человек за пять часов выразили желание пойти на новый большой митинг за освобождение Алексея Навального — всего, по замыслу команды политика, участников должно быть не менее 500 тыс. Соратники оппозиционера сегодня объявили о старте большой политической кампании по его освобождению. Митинг, «который у Путина не получится разогнать», станет одной из ее частей. Как только на специально созданном сайте зарегистрируется полмиллиона человек, организаторы объявят дату акции протеста.

• Коренной перелом в России может случиться, только когда подавляющая часть населения крупных городов окончательно изменит свое отношение и даже не к действующей власти, а к ненормальности происходящего, отмечает директор ФБК* Иван Жданов: «Сначала нужно объяснять всем, что именно ненормально. Ненормально, что убивают главного оппозиционера, что суды и полиция перестали основываться на праве, что нет сменяемости власти <…> Кажется, что все это понимают. Но нет, не все. Понимает только самая думающая и образованная часть населения. А должно понять большинство».

• По решению суда Навальному остается сидеть еще 953 дня. Вообще в заключении по разным делам он провел 314 дней — энтузиасты создали онлайн-счетчик по всем судебным делам и срокам политика.

• За зимние акции в защиту Навального продолжат наказывать их участников — в Петербурге Андрей Ломов получил два года условно за толчок бойца ОМОН. Именно в Петербурге было отмечено наиболее жесткое поведение силовиков при разгоне протестов, но в Росгвардии сегодня заявили, что их сотрудники действовали «в рамках закона и максимально гуманно». Гуманности петербургских полицейских учат и с помощью плакатов о «русофобах» с пропагандистским рисунком нацистской Германии — деструктивную деятельность, согласно агитке, ведут Фонды Сороса, Егора Гайдара, Национальный фонд демократии и Агентство США по международному развитию. Отдельно перечислены правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и «Мемориал»*.

НАУКА

• Лишить звания почетного профессора Пермского университета инициатора и соавтора скандального закона о регулировании просветительской деятельности, сенатора Андрея Климова требуют от вуза сотни сотрудников, студентов и выпускников вуза. Ректор считает, что вопрос «явно вышел за пределы обычного профессионального обсуждения и приобрел политический оттенок».

ПОЛИТИКА

• Во втором чтении принят законопроект, позволяющий Владимиру Путину претендовать еще на два президентских срока.

• Путин, скорее всего, не встанет во главе партсписка «Единой России» на выборах в Госдуму, говорят источники «Коммерсанта» — партии будет сложно достичь результатов, сравнимых с путинскими на выборах президента и голосовании по Конституции.

• В Хабаровске сместили руководство городской думы — спикер и его зам были из команды экс-губернатора Сергея Фургала, за их снятие с постов выступили соратники нынешнего главы региона Михаила Дегтярева.

• Продолжается скандал с запретом презентации книги Киры Ярмыш на ярмарке Non/fiction. «Самая известная и уважаемая книжная ярмарка в стране сняла мое выступление по политическим мотивам. Потому что я — пресс-секретарь Навального, — уверена сама Ярмыш. — Цензура и самоцензура — одно из худших проявления авторитаризма. Решение снять мою презентацию я считаю подлым и трусливым». Участник ярмарки Катя Марголис призывает всех «покупать, читать книгу Ярмыш и писать о ней: «Пусть это и будет наша общая презентация. И мне кажется, мы никто не можем спать спокойно, пока рядом творится несправедливость — от пыток до снятия с полок книг по политическим мотивам». Говоря о конформизме организаторов ярмарки, доцент ВШЭ Алексей Захаров отмечает, что «бороться надо не с теми, кому звонят, а с теми, кто звонит»: «Надо повышать их политические издержки от каждого звонка. И этим увеличивать переговорную силу тех, кому звонят — чтобы им в будущем было легче отказать звонящим».

РОССИЯ И МИР

• В разрушении отношений с Россией глава МИД Сергей Лавров обвинил Евросоюз — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее говорил, что «Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом, и российские власти не желают предложить решения этим проблемам». Напряженные отношения могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства ЕС, а также соблюдения прав человека, сказал Путину председатель Европейского совета Шарль Мишель.

• Роман Абрамович подал в иск о клевете к издателю и автору книги «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад».

• О вызове посла России в МИД Турции из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе сообщили турецкие СМИ.

В МИРЕ

• В $3 трлн оценивается новый пакет мер по поддержке экономики США, который подготовила и готова представить команда Джо Байдена, сообщают источники The New York Times.

• Локдаун в Германии ужесточают на время пасхальных праздников — общественная, экономическая и частная жизнь должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии, заявила канцлер Ангела Меркель.

*ФБК и «Мемориал» — организации входят в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.