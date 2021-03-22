Главное в политике за 22 марта

ГЛАВНОЕ

• До 20 мая суд отправил под арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — СК предъявил ему обвинение в получении взяток на 31 млн руб. от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова за покровительство при заключении госконтрактов. В ходе обысков у губернатора изъяли около 500 млн руб. в разной валюте, коллекцию дорогостоящих часов и пистолет, сообщают СМИ. Задержали чиновника в воскресенье и доставили в Москву. «Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии, но он пока остается губернатором.

• Белозерцев дважды выигрывал губернаторские выборы, но никто из избирателей не вышел с протестом, как это было в случае главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, отмечает политик Лев Шлосберг: «Такова цена ликвидации политических свобод при Путине. Власть, вне зависимости от результатов голосования, стала чужой силой, которую люди никак не связывают с собой, в том числе своими решениями и своей жизнью в целом. Нет уважения к власти и нет никакого сопереживания ей, что бы с ней ни происходило».

• «Капитал политика измеряется тем, сколько человек выразят несогласие, если и когда он/а подвергается преследованиям, — пишет политолог Владимир Гельман. — Политический капитал Алексея Навального измеряется миллионами несогласных, Сергея Фургала — сотнями тысяч. Политический капитал (пока еще) губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оказался равен нулю — несогласие не выразил никто».

• В фальсификации итогов голосования СК обвинил бывшего председателя одной из участковых комиссий Пензенской области — она в сентябре 2020 года при проведении выборов губернатора в 1324 неиспользованных бюллетенях самостоятельно проставила отметку о голосовании за одного из кандидатов.

РЕПРЕССИИ

• Военный суд отклонил жалобу представителей Алексея Навального на отказ СК проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика. В ходе заседания стало известно, что следователи МВД отказались возбуждать уголовное дело о покушении на оппозиционера. Сам Навальный отказался ранее от участия в процессе по видеосвязи. В Instagram сегодня опубликован его новый пост — о любимых моментах тюремного дня: «В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг».

• Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, с сожалением сообщила главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева: «Культура не может быть вне политики, это ложный выбор — или политика, или культура. И чем охотнее мы будем идти на подобные компромиссы, тем вернее погубим то, что и составляет смысл и суть культуры».

• Вернуть Навальному статус узника совести призвали Amnesty International музыканты из разных стран мира.

• В МВД утверждают, что не могут установить личность и найти полицейского, который на акции в поддержку Навального пнул в живот петербурженку Маргариту Юдину. «Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий «Коля», который извинился перед ней. В связи с тем, что МВД уже второй месяц не может установить его личность, у меня сразу возникает два предположения: либо тот «Коля» никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность», — отмечает адвокат Валерия Ветошкина.

• Клип, посвященный протестам, выпустила группа «Тараканы». Ролик на песню «...И ничего кроме правды» — это полностью документальное видео, которое снимали на улицах Москвы в конце января. «Мы решили снять его именно так, потому что обнаружили, насколько сюжет песни, сочиненной задолго до этого, досконально совпадает с событиями в жизни оппозиционного политика Алексея Навального и всех других российских политзаключенных, которых мы бы хотели поддержать этой песней», — рассказали музыканты.

ЭПИДЕМИЯ

• Президент Владимир Путин намерен привиться от коронавируса 23 марта. Он использует одну из отечественных вакцин, сообщили в Кремле.

• Европа не нуждается в российской вакцине, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон — по его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре вакцины, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

• Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна, показала третья фаза испытаний, сообщили в Оксфордском университете. Между тем, согласно опросу YouGov, более половины респондентов во Франции, Германии и Испании считают, что препарат небезопасен — ранее несколько стран приостанавливали его использования после сообщений об образовании тромбов у некоторых пациентов.

В МИРЕ

• Под европейские санкции попали бывший глава МВД Чечни Аюб Катаев и глава СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов — их сочли ответственными за пытки оппозиционеров и представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

• В Вашингтоне ответили отказом на предложение Москвы об открытой видеоконференции президентов Джо Байдена и Владимира Путина. В МИД РФ заявили, что «упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях».

• Экс-президент США Дональд Трамп запустит собственную социальную сеть в течение ближайших 2–3 месяцев. Ранее Трамп был одним из самых популярных пользователей Twitter. Но в январе, после штурма Капитолия его сторонниками, соцсеть навсегда заблокировала его аккаунт за подстрекательство к насилию. «Это может быть интересный эксперимент, — считает публицист Александр Баунов. — Первая политически и эмоционально окрашенная соцсеть, сам факт регистрации в которой будет рассматриваться как смелый вызов или, напротив, саморазоблачение, потому что это плохая компания, куда не ходят».