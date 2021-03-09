«Единая Россия» увеличила свой доход за 2020 год на 1 млрд рублей

«Единая Россия» увеличила доход на 1 млрд рублей за год пандемии. Об этом говорится в отчете ЦБ о расходах и доходах политических партий России.

Отчет цитируют «Открытые медиа». Так, ЕР по-прежнему является самой богатой партией в России, в четвертом квартале 2020 года на ее счета пришло 2,4 млрд рублей. Общая сумма пожертвований за год для «Единой России» оказалась равна объему дотаций из государственного бюджета (4,33 млрд рублей в год), а общие доходы составили 8,04 млрд. Это на 1 млрд или на 14,2% больше, чем в докризисном 2019-м.

Собеседники издания в юридической среде связали рост поступлений на счета ЕР со стартом избирательной кампании. По словам электорального юриста Романа Смирнова, партии уже сформировали штабы и согласовывают кандидатуры, а в «Единой России» это происходит по итогам праймериз, которые требуют трат.

ЛДПР за 2020 год получила из бюджета и в качестве пожертвований 12 млрд рублей, КПРФ — 1,13 млрд, «Справедливая Россия» — 567 млн.

Список непарламентских возглавила партия «Новые люди», зарегистрированная в начале 2020 года. Издание отмечает, что за неполный первый год своего существования она заработала больше, чем все остальные непарламентские партии вместе взятые. Далее по списку идут «Яблоко» (209 млн рублей) и «Партия пенсионеров» (159 млн). Заметнее всего упали доходы у партии «Коммунисты России»: если в 2019 году она получила 394 млн рублей заемных средств, то в 2020 доход составил всего 29 млн.