Иван Жданов: Спецоперация ФСБ в СМИ

Звонят утром с «Эхо Москвы», попросят прокомментировать статью Медузы про 90 тысяч протестующих на митинге. Отвечаю, что по нашим оценкам вышло гораздо больше (про себя думаю, какая ещё статистика ФСБ? И как ей можно верить? Ведь когда мент открывает рот, он что делает? Правильно, всегда врёт).

Пошёл читать статью, а она оказалась вообще «огонь». Безусловно, достойна экранизации.

Для тех кто не читал и не хочет, очень приблизительное содержание:

Где-то глубоко-глубоко в подземельях Лубянки сидит самое секретный департамент ФСБ целой военной контрразведки. Поступает в этот департамент задача, собрать сводку про детишек, людей в форме и всех остальных кто ходит на митинги за Навального.

Офицеры в шоке, но самоотверженно берут электронные считалки, надевают значки «белого счётчика» и выходят из подземелья на свет белый отмечать вышедших.

Потрудившись день и ночь и собрав данные в единый электронно-вычислительный центр в Чехове-3 офицеры долго и кропотливо выводят цифру в 90 000 протестующих.

Но тут происходит страшное. МВД выдаёт статистику в 3000 человек на митинги.

Офицеры в шоке, раздражены, весь их труд никто не оценил. Опять им приходится выходить из подземелья, чтобы найти такого же самоотверженного журналиста Максима, чтобы передать ему суперсекретную сводку, который должен поведать миру правду.

Эта статья – просто мечта любого конспиролога. Где-то есть суперсекретный отдел ФСБ, который всё знает точно от количества несовершеннолетних на митинги, заканчивая тем, сколько военнослужащих было на митинге.

Оказывается, военнослужащие выходят на митинги специально в форме, чтобы их уволили. Другого способа увольнения, видимо, не существует, вы серьезно?

И, конечно, в ФСБ знают, кто из силовиков слишком по-доброму относится к митингующим.

Создаётся полное ощущение, что ФСБ знает всё: За фразы в поддержку Навального тоже могут уволить: «Человек мог просто высказаться в присутствии двух других людей, что „да Навальный правильные вещи говорит“», говорят нам в статье.

А ещё, конечно, следят за членами их семей. Да что там, всех, кто подписан на соцсети Навального, за ними тоже следят в ФСБ и считают шпионами, да, я не шучу: „Вот те, кто на него [Навального] подписан [в соцсетях] — вы их изучайте: они же ещё могут встать на путь передачи сведений [за рубеж]“, — вспоминает офицер.

Что-то не так, да? Тут прямо хочется сказать, да примерно всё.

1. Вы много слышали случаев, чтобы сотрудник суперсекретного департамента выходил на журналистов, чтобы рассказать им секретные данные? Ведь вся работа такого отдела должна быть полностью под грифом государственной тайны. А тут офицер просто идёт и рассказывает эти данные, рискуя попасть под уголовную ответственность за измену и уехать на 20 лет. А другие сотрудники ФСБ решают подтвердить эту информацию.

Это невозможно представить, а значит мы имеем дело либо с фантазиями журналиста, либо со спланированным сливом, спецоперацией.

2. Видна целевая аудитория этой спецоперации: военнослужащие, сотрудники Росгвардии, члены их семей. Если вы будете выходить на митинги, если вы будете даже высказываться в поддержку Навального в коллективе, если члены ваших семей будут что-то такое постить, то вас уволят.

Низовым сотрудникам нужно показать, что тот, кто не может объяснить своему ребёнку, что он не может объяснить своему ребёнку, что не надо поддерживать Навального, то он дегенерат, которому нужно надрать жопу (простите за слова, но они из статьи).

3. Мы часто слышим про раскрытые ФСБшниками подготовки к теракты. ФСБ отчиталась о 39 предотвращённых терактах.

А потом тишина, ни судов ничего. Кто видел этих террористов? Никто.

В статье та же самая история: «Получены данные в отношении 10 военнослужащих, которые выразили поддержку протестующим и готовность принять участие в акциях, организована их проверка». А почему не 100? Не 15? Просто первое попавшееся ровное число взяли?

Почему к этой цифре должно быть хоть какое-то доверие.

Прослеживается и другая целевая аудитория: политическое руководство страны, смотрите, как ФСБ эффективно работает. Можно спокойно врать о чём угодно, всё равно никто ничего не проверит.

И смотрите, что будет, если мы не будем этим заниматься (и это не мои рассуждения, прямо так и написали): … делится собеседник «Медузы» в ДВКР «В духе „вот что будет, если мы не будем этим заниматься“».

Похвалите их.

4. Тут просто невозможно не вспомнить как Медуза вовремя во время массовых протестов у ФСБ выпустила статью про «дело Сети»* и, естественно, протесты потом стихли.

Статью тогда тот же журналист Максим Солопов.

И опять статья полностью в целях ФСБшников от этого журналиста.

5. А все забыли, как ФСБ работает?

Что они трусы с одного раза не могут постирать, что они пользуются личными телефонами на месте отравления, что они целый отдел создали людей, которые убивают и убить не могут с первого раза (что хорошо). Сплошные Мишкины и Чепиги. Такая же бюрократия и раздолбайство, как и везде в государственных учреждениях.

Но в статье создаётся полное ощущение, что там работают какие-то суперпрофессионалы, которые знают всё.

Это, конечно, не так. Никаких ресурсов по тотальной слежке у них точно нет, а вот про выслеживание любого подписчика Навального – вообще пугалка, которыми учителя детей в школе перед митингами пугают.

6. А где же знаменитый фактчек Медузы? Ну вот ФСБшник сливает какую-то полную чушь. Как это проверяется? Другим сотрудникам ФСБ, который якобы подтверждает первого, что какая-то такая работа ведётся. А ну тогда конечно, этим сливам можно верить (нет).

В статье нет вообще ни тени хоть какого-то критического подхода к словам ФСБшника. Как-то нелепо вставлен комментарий нашего начальника штаба в Санкт-Петербурге вообще о действиях силовиков на митинге.

7. Понятны и причины, по которым ФСБ сейчас устроил эту спецоперацию.

Действительно, много сторонников Навального есть среди даже росгвардейцев и военных. Наши расследования про «Картошечку Росгвардии» или рассказы про службу Руслана Шаведдинова не проходят бесследно в рядах служащих. А процент поддержки обнуления на участках с военными был заметно ниже, чем в целом по стране.

Их также очень беспокоит реальные случаи увольнения полицейских, которые отказываются бить мирных людей на улице.

Рейтинги мерить в разных группах они умеют, их это реально беспокоит. Видимо посмотрели какие-то опросы по правоохранителям и решили действовать.

В общем, эта статья имеет все признаки спецоперации. Только непонятно зачем в этом участвуют Медуза. Невиданный стыд, а если Медуза не понимает, в чём участвует, то это ещё больший стыд.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

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