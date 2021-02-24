Microsoft обвинила Россию в кибератаке на системы США

Как заявил на слушаниях в разведывательном комитете Сената США президент Microsoft Брэд Смит, над вредоносным кодом работали не менее тысячи программистов, и корпорация не видит иных вариантов, кроме того, что это были российские хакеры.
«Мы обнаружили существенные доказательства, которые вели нас к российской разведке, и не нашли никаких доказательств, которые вели нас куда-то еще», — заявил Смит. По его словам, такой масштаб работы может указывать только на участие государственных структур.
Речь идет о кибератаке Submit, которая произошла в марте 2020 года. Ее называют самой опасной в американской истории. В марте 2020 года злоумышленники проникли в системы компании SolarWinds в Техасе, которая производит ПО для управления и безопасности компьютерных систем. Таким образом хакеры открыли путь для доставки вредоносного софта в компьютеры американских правительственных учреждений. Зараженное ПО, замаскированное под апдейт от производителей известного софта, скачали 18 тыс. пользователей. В итоге организаторы атаки смогли почти восемь месяцев тайно исследовать информацию в системах американских госструктур.