Госдолг России увеличился на 40%

В 2020 году государственный долг России увеличился на 5,4 трлн рублей, до 18,99 трлн. Он вырос на 39,9% по сравнению с показателем 2019 года, подсчитали в Счетной палате, передает «КоммерсантЪ». Госдолг составил 17,8% ВВП.

Показатель значительно вырос за счет внутреннего госдолга — он увеличился на 4,6 трлн руб., до 14,8 трлн руб. (+45,4%). Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (+3,5%, 4,2 трлн руб.). Расходы бюджета на обслуживание госдолга в 2020 году выросли на 7,3%, до 784,2 млрд руб.

В 2019 году госдолг составлял 13,6 млрд руб. (12,3% ВВП). По сравнению с 2018 годом он вырос на 7,8%.