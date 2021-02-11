Любови Соболь предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности жилища

Следствие предъявило обвинение Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища — поводом стала ее попытка поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого Алексей Навальный назвал одним из своих отравителей. Дело было возбуждено по заявлению тещи Кудрявцева, которая является собственником квартиры.

В деле пять томов по 250 страниц, но сторонники Соболь, которые сейчас ведут ее соцсети, считают, что на нее будут давить, чтобы она ознакомилась с материалами как можно быстрее, и дело быстрее ушло в суд.

«Дело небольшой тяжести против Соболь ведут аж шесть следователей! Соболь и ее адвокат требовали проведения полиграфа (детектора лжи) тещи Кудрявцева, но следователи им отказали в этом ходатайстве! Все экспертизы по делу были проведены в экспертном центре МВД, то есть по сути полиция делала экспертизы по делу, которое ведут их же коллеги из следственного комитета», — отмечается в telegram-канале Соболь.

23 декабря Перовский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции. За два дня до этого ее задержали около дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — «чистильщика», который, как утверждает Алексей Навальный, уничтожал следы яда с одежды политика. Кудрявцев в разговоре с оппозиционером, который Навальный опубликовал, сам признался в этом.