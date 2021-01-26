Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Белоруссии

Российский «Комитет против пыток»* (признан иностранным агентом) и Всемирная организация против пыток опубликовали доклад о насилии властей Белоруссии к гражданам. Отчет «Коридор дубинок»: путь белорусских властей. Доклад о полицейском насилии» основан на расследовании дел тринадцати граждан Белоруссии, которые, как и сотни других, пострадали от насилия со стороны властей с 9 по 13 августа. Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным, пишут правозащитники.

«У одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии или угрозах сексуального характера и унижении. Другие посягательства со стороны правоохранителей включали в себя многочасовое пребывание задержанных в неестественных позах, а также содержание в переполненных камерах без воды и пищи. Большинство из этих тринадцати человек были прохожими, не принимавшими участия в акциях протеста против переизбрания президента Александра Лукашенко», — отмечают в «Комитете против пыток»*.

К 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Белоруссии поступило более 1800 жалоб на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В докладе приводится подробная информация о том, как власти саботируют проведение расследования жалоб под прикрытием формального соблюдения закона. К таким уловкам относятся: возбуждение уголовных дел в отношении граждан, пожаловавшихся на пытки, воспрепятствование адвокатам в представлении интересов пострадавших, лишение некоторых из них адвокатских лицензий и даже возбуждение против них уголовных дел, объединение сотен дел в одно и необоснованное приостановление расследования. Помимо этого, руководство милиции отказалось предоставить контакты своих сотрудников, причастных к актам насилия, тем самым лишив следствие возможности допросить их, а министр внутренних дел и президент Лукашенко официально оправдывали насилие со стороны сотрудников милиции необходимостью защиты семей милиционеров и страны в целом.

«То, что мы наблюдаем, — это политически мотивированный отказ в правосудии. Учитывая отсутствие независимого расследования внутри страны, мы считаем, что настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси», — заявил генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок.

*«Комитет против пыток» - в 2015 году НКО внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Членами организации было принято решение о ее ликвидации и создании «Комитета по предотвращению пыток». В январе 2016 года Минюст РФ внес и эту организацию в реестр иностранных агентов. Члены организации также приняли решение о ее ликвидации. В настоящее время организация работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.