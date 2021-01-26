Правозащитник Алена Попова: Иллюстрация системы

Маргариту Юдину ударил в живот гражданин в каске. Маргарите 54 года. Она вышла перед гражданами в касках мирно и пыталась уточнить, за что они задержали человека. После резкого удара ногой в живот, который силовики называли, «выпадом», она попала в больницу.

И дальше все - иллюстрация системы. К ней пришёл некто с цветами прямо в больницу, где сообщил, что для него «это стало личной трагедией». А Александр Хинштейн решил (выборы же в этом году) сделать аж целый депутатский запрос, чтобы виновный во вреде здоровью Маргариты понёс реально необходимое наказание.

Маргарита вышла из больницы и сказала (такие вот женщины, конечно, спасут страну, потому что нет трусости в ней никакой, в отличие от депутата Хинштейна), что будет бороться, чтобы насильник понёс ЗАКОННОЕ уголовное наказание!

Но сегодня уже (ой, мы все дико удивлены, конечно) депутат Хинштейн отозвал свои запросы, потому что, по его словам, он осознал, что Юдина БЕЖАЛА наперерез гражданам в каске. Я, конечно, сострадаю трусости депутатов, но есть же видео, хоть бы постыдился на счёт бежала. На заметку всем избирательницам: хотите ли Вы трусов в Думе, которые, в случае вреда вашему здоровью, будут отмазывать насильников от ответственности, потому что «сама виновата».

Потом отличился еще и депутат Исаев, который вообще патетично изрёк, что Дума должна поблагодарить силовиков, потому что они «защищали независимость России». Вероятно, Исаев не читал ст.31 Конституции РФ, за изменения которой тоже выступал. Но перечитать основной закон России ему, пока ещё депутату, не помешает. Независимость России от чего защищали силовики? От ст.31 Конституции России? Или от ст.21 Конституции России?

Я понимаю, что дикий страх сковал мужчин во власти. И мне жаль их и стыдно за их позорную трусость. Но все же хочется спросить, а если бы маму Хинштейна или маму Исаева такой вот в каске пнул в живот, они бы также благодарили силовиков за службу и говорили, что их мама сама наперерез бежала силовику?!

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