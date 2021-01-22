Алексей Навальный: Я точно знаю, подмога придет

Я переживал, как там наше расследование про дворец Путина. Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза, наконец, откроются.

А я сижу. И кто же будет всех доставать на тему «помогите с распространением»? Здорово было бы миллионов 25 зрителей получить.

Но пришла адвокат и сказала, что уже 40 миллионов просмотров.

Мне даже стыдно немного стало за то, что я усомнился в том, что вы и без меня знаете, что делать.

Спасибо.

Отдельный респект школьникам, устроившим по выражению адвоката «беспредел в Тик Токе».

Не знаю, что это означает, но звучит круто.

А 40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздаётся особо громкий топот ножек и крики: «Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы «новичком»».

Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками.

Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет.

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