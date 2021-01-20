Алексей Макаркин: Парламентарии принесли присягу

Вчерашние выступления лидеров парламентской оппозиции можно рассматривать как символическую присягу на верность действующей российской власти и демонстрацию сохранения консенсуса по четырем направлениям – внешняя политика, оборона, безопасность и борьба с экстремизмом. Алексей Навальный раньше «проходил» по разряду экстремистов, сотрудничество с которыми возбранялось (коммунисты в связи с этим исключили из своих рядов депутата Мосгордумы Елену Шувалову). Теперь же он воспринимается и в контексте внешней политики и безопасности – как «агент западных разведок».

Все парламентские оппозиционные лидеры нуждаются в комфортных (политических, информационных, спонсорских) условиях в период думской избирательной кампании. Тем более, что у всех есть проблемы. Коммунисты не смогли отстоять интересы Павла Грудинина и потеряли Иркутскую область. У ЛДПР арестован Сергей Фургал, а Михаил Дегтярев, который должен был притушить страсти, воспринимается в Хабаровском крае как «москвич» - в результате протест «рассосался», когда люди устали выходить на улицы, а не из-за усилий врио губернатора. Сергею Миронову важно сохранить контроль над собственной партией в условиях объединительного процесса с мини-партиями «За правду» и «Патриоты России».

Тем важнее для всех них показать себя лояльными политическими игроками, действующими в рамках консенсуса – и отмежеваться от региональных функционеров, получающих выгоды от «Умного голосования». Исключая их только в самом крайнем случае, если они замечены в прямом и активном взаимодействии с Навальным и из-за них есть риски серьезных проблем с властью. Иначе можно разогнать слишком многих.

В то же время возникает информационный диссонанс – замалчивать Навального уже невозможно (с учетом и количества просмотров его фильмов в Сети, и международного эффекта), но переход к всеобщему публичному осуждению выглядит очень резко. Получается нечто вроде классического «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать вам, что вы мне безразличны».

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