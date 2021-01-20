Александрина Елагина: Мечта советского мальчика

Я же говорила, что этот персиковый диван еще сыграет свою роль!

В фильме Мирошниченко/Манского "Неизвестный Путин" есть прекрасная сцена: съемочная группа приезжает в Ново-Огарево, Путин показывает интерьеры. Его спрашивают, показывая на безобразный персиковый диван – вам нравится? И Путин отвечает – мне все равно, я не обращаю внимания на обстановку.

Мне кажется, эта история про человека, который родился в Ленинграде, не имел никаких вкусов или пристрастий – потому что не имел доступа и опыта познания. Не очень любопытный, не очень активный – скорее даже, ленивый – проще делать, что скажут, нежели придумывать что-то. Такой паренек, которого несет река событий: кто-то другой суетится, крутится, а он просто принимает происходящее и делает вид, что тоже гребет.

Не "говорить одно, а делать другое", а имитировать. Это большая ценностная разница. Власть не верит в то, что сама говорит, действие – только когда вот совсем нельзя ничего не сделать.

Опыт познания приходит с девяностыми и деньгами. Плохо образованный спортсмен-гбшник из "стабильного" простого парня превращается в "настоящего мужика", который уже не просто обеспечивает семью, а дает ей самое лучшее – то, о чем даже советская элита могла мечтать. Деньги и власть очень патриархально делают его привлекательным мужчиной. И он то ли начинает в это верить, то ли разочарованно соглашается на правила игры и использует их.

Его дворец – это ведь мечта советского мальчика. Зимний дворец – самое красивое, что он видел в своей жизни, сентиментальность. Геленжик – очень советский выбор. Комната с гоночным треком для игрушечных машинок – то, чего не было в детстве в достатке. Казино, стриптиз, личная баня – артефакты маскулинного мира. Театр и кинотеатр, и прочие игровые – это же просто all inclusive для одного человека. Главного Потребителя.

Портрет этого потребителя даже привлекателен – для нашей бедной страны: каждый хотел бы домик у моря отдельно от всех своих женщин, со своим блэкджеком и парной. Но за этой едой/вином/женщинами и развлечениями не стоит ничего содержательного: ни книг, ни картин, ни коллекции фильмов – ничего осмысленного. Либо это не попало в расследование (по объективным причинам – в документации строительства нет такой информации, а в закупках может и не быть), что очень жаль.

Никаких внутренних усилий, никакого стремления разобраться в том, как мир устроен. Никакой рефлексии над своими действиями, осмыслением – по Ханне Арендт.

Бесформенный персиковый диван превратился в полукруглый кожаный – символ мещанской роскоши, достатка в доме. И все.

Одно не могу до конца все-таки понять – почему барокко так популярно во вкусовых предпочтениях элиты? Кто-нибудь может четко сформулировать?

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