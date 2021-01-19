Марина Литвинович: Куда попал Навальный

Это очень строгое СИЗО, в котором контролируется каждый шаг, каждое движение заключенного. Находящийся там человек становится фактической «собственностью» руководства учреждения. Главная цель – изолировать, отсечь от информации и от любой коммуникации. Вся переписка контролируются - если человек пишет обращение или письмо – не факт, что оно попадет к адресату, письмо может быть изъято или задержано. Приходящие письма могут и не отдать (ну, как в «Лефортово» у Фургала и других). Не отдают они их по приказанию следователя.

Нигде, ни в одном СИЗО у нас не было такого опыта, как в этом СИЗО, когда при заходе в камеру нас окружало 6 сотрудников! Шесть! В обычном СИЗО их два, ну, максимум три. Но шесть! И, конечно, всегда контролируют беседу с заключенным – чуть спросишь не про условия содержания – сразу окрик.

Еще в данном СИЗО очень строго требуют выполнять ПВР – правила внутреннего распорядка. Мы когда ходили по камерам, всегда удивлялись идеально заправленным кроватям, идеальной чистоте в камерах и идеальному порядку разложенных в камере вещей.

Адвокатов могут и не пустить, всегда могут найти тысячу причин. С медицинской помощью в данном СИЗО тоже не очень хорошо – мы неоднократно получали обращения от заключенных о том, что им не оказывается помощь, не проводятся необходимые обследования, не вывозят в больницу. В целом, отношение руководства к содержащимся там такое: болит? Притворяется! Голодает? Его требования бессмысленны. Жалуется? Это он обманывает!

Некоторые говорят, что в данном СИЗО нет никакой конфиденциальности при общении с адвокатами – все записывается, все прослушивается и фиксируется. Я точно сказать не могу, поскольку проверить это сложно.

В прогулочном дворике, расположенном на крыше здания – громко играет музыка. Дворики маленькие, накрытые крышей, под которой – узкая полоса для прохождения воздуха. Неба там не видно.

Источник