Поэт Всеволод Емелин к возвращению Навального

Замысел Л. Рубинштейна. Подражание И. Иртеньеву.
Под Москвою и под Минском
Суетится ПВО
Пациент летит берлинский
Ждут приказа сбить его.
Ну скажи, какого беса
К нам летит издалека
Расхититель Кировлеса
"Ив Роше" и ФБК?
Некто оскорбивший деда
Опаленного войной
Лоукостером "Победа"
Возвращается домой.
Принимая во вниманье
Массу уголовных дел
Что он не живет в Германии
Где бы каждый жить хотел?
Его имени и взгляда
Опасаться мы должны
Он заговорен от яда,
От тюрьмы и от сумы.
Нож не режет его кожу
Его пуля не берет
Может быть хоть "Бук" поможет
Или новый "С-500"?
Опыт церкви здесь потребен
В битве с данною бедой
Нужно отслужить молебен
Окропить святой водой.
Полон дьявольских энергий
Этот грозный индивид
Нас бы спас игумен Сергий
Только он уже сидит.