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Поэт Всеволод Емелин к возвращению Навального

15.01.2021

Под Москвою и под Минском суетится ПВО, пациент летит берлинский…

Замысел Л. Рубинштейна. Подражание И. Иртеньеву.


Под Москвою и под Минском

Суетится ПВО

Пациент летит берлинский

Ждут приказа сбить его.


Ну скажи, какого беса

К нам летит издалека

Расхититель Кировлеса

"Ив Роше" и ФБК?


Некто оскорбивший деда

Опаленного войной

Лоукостером "Победа"

Возвращается домой.


Принимая во вниманье

Массу уголовных дел

Что он не живет в Германии

Где бы каждый жить хотел?


Его имени и взгляда

Опасаться мы должны

Он заговорен от яда,

От тюрьмы и от сумы.


Нож не режет его кожу

Его пуля не берет

Может быть хоть "Бук" поможет

Или новый "С-500"?


Опыт церкви здесь потребен

В битве с данною бедой

Нужно отслужить молебен

Окропить святой водой.


Полон дьявольских энергий

Этот грозный индивид

Нас бы спас игумен Сергий

Только он уже сидит.

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