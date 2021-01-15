Поэт Всеволод Емелин к возвращению Навального

Замысел Л. Рубинштейна. Подражание И. Иртеньеву.





Под Москвою и под Минском

Суетится ПВО

Пациент летит берлинский

Ждут приказа сбить его.





Ну скажи, какого беса

К нам летит издалека

Расхититель Кировлеса

"Ив Роше" и ФБК?





Некто оскорбивший деда

Опаленного войной

Лоукостером "Победа"

Возвращается домой.





Принимая во вниманье

Массу уголовных дел

Что он не живет в Германии

Где бы каждый жить хотел?





Его имени и взгляда

Опасаться мы должны

Он заговорен от яда,

От тюрьмы и от сумы.





Нож не режет его кожу

Его пуля не берет

Может быть хоть "Бук" поможет

Или новый "С-500"?





Опыт церкви здесь потребен

В битве с данною бедой

Нужно отслужить молебен

Окропить святой водой.





Полон дьявольских энергий

Этот грозный индивид

Нас бы спас игумен Сергий

Только он уже сидит.

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