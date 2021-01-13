Маша Слоним: Алексей Навальный, как герой русских волшебных сказок

Улетел он на стальном коне в Томск Иваном-солдатским сыном, простым оппозиционным деятелем, борцом с несправедливостью, врагом Кащея Бессмертного, а возвращается домой всемирно известным героем, искупавшись в живой воде берлинской клиники, исцелившимся от отравления, и яды кремлевского Кащея Бессмертного, который хотел его убить, оказались бессильными. В Москву возвращается уже не просто скромный герой, а Иван-царевич. На стальном коне по имени Победа. Кащей Бессмертный в своем бункере скрежещет зубами, Змей-Горыныч шипит всеми своими двенадцатью повестками…

У русской волшебной сказки всегда был хороший конец: герой побеждает, враг повержен. Ведь так?

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