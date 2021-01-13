Константин Сонин: Поступок беспримерной храбрости

То, что Алексей Навальный возвращается в Москву 17 января - поступок беспримерной храбрости. Это как у героев, которые идут к бандитам договариваться о судьбе заложников.

Я понимаю, что "партии войны", от самых больших начальников до сергеев марковых-максимов соколовых, которым всё время мечтают о войнах (чтобы гнать на смерть людей моложе себя) и революциях (чтобы осваивать деньги на борьбу с ними), захочется проинтерпретировать возвращение Навального как очередную эскалацию. Потому что они без войны жить не могут. Но нет - то, когда Навальный возвращается, он ведёт себя и как патриот, и как нормальный человек. Не патриоты и не нормальные - те, кто пытались его убить. Я надеюсь, что его возвращение - это первый шаг по возвращению к нормальности. Нормальной жизни, нормальной политике.

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