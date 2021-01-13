Константин Калачев: Навальный выбрал быть политиком

Выбирая быть политиком или стать диссидентом, Навальный выбрал быть политиком. Его возвращение в Россию это событие. Самое время, чтобы заняться подготовкой к выборам в Госдуму, в которых сам он принять участие не может, но вот повлиять на них может вполне. Задержать или нет? Если задержат, то вот вам новый Нельсон Мандела. Если не задержат, то это признак не слабости, а адекватности. Понятно, что снявши голову по волосам не плачут, что имиджу России уже трудно навредить, все уже сделано ранее. Но с точки зрения имиджа власти внутри страны задержание это демонстрация страха, а не силы.

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