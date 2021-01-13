Игорь Эйдман: Дать Путину оплеуху

Навальный возвращается в Москву 17 января рейсом Победы. Теперь многое зависит от того, как его встретят москвичи. И дело даже не только в отношении к нему самому. Массовая встреча Навального в Москве была бы звонкой пощёчиной Путину. Причём, чем больше людей придет встречать Навального, тем унизительнее будет эта оплеуха. Хотите унизить Путина? Приезжайте в аэропорт встречать Навального!

Если трусливая путинская обслуга почувствует, что сила уже не на его стороне, сольет своего шефа немедленно. Вспоминается исторический анекдот о возвращении Наполеона в Париж из известной книги Тарле (на заметку Соловьеву с Киселевым):

"Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое известие: «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней".

А что, слабо так? "Фигурант уголовных дел собирается вылететь из Берлина", "Блогер летит в Москву", "Тысячи москвичей приветствуют известного политика Навального".

Если серьезно, Навального могут попытаться арестовать прямо в аэропорту, и это ещё один повод его встретить.

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