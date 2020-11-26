Преследований из-за шуток о политике в интернете опасается каждый 10-й россиянин

Каждый 10-й активный пользователь интернета в России опасается преследований за публикации политических шуток, выяснила компания ESET. Как пишет Forbes, опасения, что «за ними придут» после шуток о политике, не зависят от пола и возраста. Но более молодые чаще позволяют себе подобный юмор, используя при этом приватные каналы коммуникации. Три четверти опрошенных предпочитают не публиковать шутки на политические темы.

Наиболее закрытыми в плане публичных политических шуток оказались пользователи из Хабаровска. Там только 13% не боятся последствий. 73% стараются не смеяться над политиками и властью. Каждый 10-й опрошенный в Хабаровске опасается преследований. 3% пользуются закрытыми чатами и приватными мессенджерами, чтобы пошутить о политике.

Меньше всего ограничивают себя в Екатеринбурге и Казани. В Екатеринбурге 37% не боятся шутить публично, в Казани — 30%. В обоих городах последствий боятся только 3%. В Казани максимум опрошенных пользуются приватными каналами — 7% (в Екатеринбурге 3%).

Самой «пугливой» из-за возможных последствий стала Москва. Здесь внимания правоохранителей боятся 13% участников опроса. 63% стараются избегать политического юмора. Только 2% общаются в закрытых каналах и группах.