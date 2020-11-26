Билл Браудер угрожает судом связанным с делом Магнитского банкам

Инвестор Билл Браудер пригрозил банкам Credit Suisse и UBS судебным иском за нарушение санкций США, если они разморозят счета трех россиян, обвиняемым в крупном налоговом мошенничестве против его компании Hermitage Capital. Об этом пишет Financial Times, передает Inopressa.

Два швейцарских банка располагают активами на сумму более $24 млн, которые, по словам Браудера, были получены в результате мошенничества, совершенного в России против Hermitage Capital в 2007 году. Банки и их «должностные лица и сотрудники» будут открыты для «гражданского и уголовного преследования в США, а также для гражданских исков со стороны третьих лиц, заинтересованных в этом вопросе», если они снимут ограничения на любые суммы на соответствующих счетах, указал Hermitage от имени Браудера в письмах, с которыми ознакомилась газета.

Мошенничество в отношении Hermitage стало громким международным делом после смерти в СИЗО юриста Браудера Сергея Магнитского. На прошлой неделе федеральный прокурор Швейцарии прекратил все текущие расследования в отношении трех россиян, предположительно связанных с мошенничеством против Hermitage - Дениса Кацыва, Дмитрия Клюева и Владлена Степанова, которых Браудер обвиняет в том, что они вывели миллионы на счета в Швейцарии. Эти люди утверждают, что деньги не связаны с Hermitage, и отвергают обвинения Браудера. Прокуратура предложила оштрафовать их на небольшую часть их активов, хранящихся на швейцарских счетах, в обмен на снятие более серьезных обвинений. Прокурор намеревается удержать 13% активов Степанова и 1% активов Кацыва. С Клюева прокурор и вовсе не намерен что-либо взыскивать. Прокуратура также может лишить Hermitage статуса истца в своем разбирательстве. Тогда у фирмы не будет возможности обжаловать решение прокурора. Между тем Браудер и Hermitage в следующем месяце намерены оспорить решение федерального прокурора Швейцарии.

FT отмечает, что нынешний федеральный прокурор Михаэль Лаубер пробудет на своем посту еще всего несколько недель . Он подал в отставку летом на фоне объявленного ему импичмента — швейцарские законодатели вменили ему особо тесные отношения с российскими правоохранительными органами.