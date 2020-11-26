Facebook выплатил штраф за отказ локализовать данные россиян

Компания Facebook выплатила штраф в 4 млн рублей, который был наложен на нее за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

В феврале по 4 млн руб. штрафа на Facebook и Twitter суд наложил за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ. Twitter его пока не оплатил.

За нарушение требования о локализации в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан обсуждается с компаниями с 2015 года.